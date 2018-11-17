США заверили Украину в неприятии «Северного потока-2» 17.11.2018, 14:16

Суверенитет европейских стран, зависящих от поставок российского газа, под угрозой.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил Украину в намерении противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию. "Мы будем и впредь работать вместе, чтобы остановить этот проект", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне в пятницу, 16 ноября, пишет dw.com.

Помпео раскритиковал запланированный газопровод, поскольку он "подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и грозит еще больше поставить под угрозу суверенитет европейских стран, зависящих от поставок российского газа". "Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья оказались добычей такого рода политической и экономической манипуляции, которую Россия пытается проводить в отношении Украину с тех пор, как она сбросила с себя советские оковы", - пояснил американский госсекретарь.

Непризнание аннексии Крыма

Одновременно Помпео заверил Климкина в том, что США никогда не признают российскую аннексию Крыма. Американская администрация будет и впредь принимать меры до тех пор, пока Москва не откажется от контроля над этим полуостровом, обещал он.

Газопровод "Северный поток-2" должен заработать к концу 2019 года. Газ будет напрямую поставляться из России в Германию в обход Украины. Помимо самой Украины, против реализации этого проекта под руководством "Газпрома" выступают и другие восточноевропейские страны, в том числе Польша. Однако правительство ФРГ называет этот проект вкладом в энергетическую безопасность. Франция и Австрия разделяют эту точку зрения.