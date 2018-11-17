Сотрудники «Аэрофлота» в Минске не пустили на самолет перенесшую операцию девочку 7 17.11.2018, 14:24

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Девочку пришлось везти домой на машине три дня.

В Беларуси сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт самолета, летевшего в Керчь, мать с дочерью, которая перенесла операцию на обоих коленях. Как сообщает «Керчь.ФМ» со ссылкой на отца девочки, представитель авиакомпании заявил, что на одиночном сидении ей, по его мнению, «будет некомфортно».

11-летняя девочка, у которой была диагностирована вальгусная деформация коленных суставов, вместе с матерью находилась в Минске для проведения операции. После окончания восстановительного периода они намеревались вернуться домой, и отец заказал им обратные билеты стоимостью 30 тысяч рублей.

Фото: kerch.fm

«Я связался с офисом и колл-центром “Аэрофлота”, объяснил, что дочке сделали операцию на коленях, — сообщил мужчина. — Оператор центра сказала, что для таких случаев у них предусмотрена [бесплатная] услуга доставки до места в салоне самолета».

Когда мать с дочерью явились в аэропорт, к ним подошел главный менеджер представительства «Аэрофлота» в Минске и сказал, что он не допускает их к полету, так как считает, что «вашей дочери будет некомфортно». По словам отца, менеджер также предложил им выкупить девять мест в салоне по акции — шесть мест платно и три бонусом.

Семья не стала выкупать дополнительные места. Сотрудники авиакомпании два часа продолжали разбираться в ситуации, но перенести дату вылета для девочки с матерью отказались.

«[Сотрудники «Аэрофлота»] звонили лечащему врачу, который сказал, что никаких противопоказаний для полета на самолете у дочки нет, потом выясняли с колл-центром, а когда окончательно запретили нам лететь, то сказали, что мы перенести вылет не успеем, так как для такой процедуры осталось только пять минут, а этого времени не хватит для оформления бумаг. Это все, со слов жены, было сказано с самой благожелательной улыбкой. Да и мне он [менеджер] постоянно в трубку смеялся, путал названия города, куда мы летим: “Вы в Красноярск, нет? В Краснодар? Нет?”» — рассказал отец ребенка.

В итоге мужчине пришлось отправиться в Минск на автомобиле, оставив двух детей, 2,5 и 4,5 лет, с бабушкой. Обратная дорога заняла три дня, но, по словам отца, дочь перенесла ее нормально. По факту случившегося мужчина обратился с жалобой в администрацию Лукашенко.