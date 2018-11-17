Нужна настоящая альтернатива режиму 1 Николай Статкевич

17.11.2018, 14:40

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Николай Статкевич

Как нам сохранить страну.

Обычно в несвободных странах даже декоративные "оппозиция" и "парламент" имеют смысл. Персоналистские диктатуры падают внезапно и резко. Тогда все ранее имитационные органы и институты вдруг приобретают значение настоящих.

Но Беларусь в другой геополитической ситуации. Мы под колоссальным влиянием с Востока. К тому же, обычные люди видят ситуацию так - ненавидимый большинством клоун у власти, послушные клоуны в "оппозиции", клоуны с Запада с их декоративным диалогом с преступником. И только в Кремле "настоящий мужик". При таком раскладе этот "мужик" и устраивает колоссальный спрос нашего общества на альтернативу, делается для большинства главной надеждой на перемены.

Люди переносят свое отношение к политикам на их идеи. Деградация зарегистрированной оппозиции влияет на отношение к ее программам. Когда такое было, чтобы за "интеграцию" с РФ - 65%? И это накануне социального взрыва. Мы так страну потеряем.

БНК и Народная Громада стремятся показать себя настоящей альтернативой режиму. При отсутствии настоящих выборов, мы выходим на улицы и боремся за права людей. Чтобы они видели, что патриоты готовы на жертвы за народ.

Если патриотические силы не станут в массовом сознании реальной и действенной альтернативой власти, не заслужат доверие людей, то для Беларуси останется один путь - без альтернативы в РФ.

Будем мужественными, чтобы защищать права людей и сохранить Беларусь.

Николай Статкевич, Фейсбук