Сервис по поиску жилья Airbnb фиксирует рекордный доход 17.11.2018, 14:53

В Airbnb говорят, что это был его самый сильный квартал за все время работы.

В преддверии ожидаемого первичного публичного размещения Airbnb в следующем году, стартап по шерингу жилья объявил о доходе, превышающем $1 млрд в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает TechCrunch.

В Airbnb говорят, что это был его самый сильный квартал за все время работы, в котором было зафиксировано «значительно больше», чем $1 миллиард дохода.

Airbnb не имеет постоянного финансового директора с февраля этого года, когда Лоуренс Този оставил компанию из-за напряженных отношений между ним и генеральным директором Airbnb Брайаном Чески. С тех пор Airbnb Head of Financial Planning and Analysis Элли Мерц работает в качестве временного финансового директора.

По данным CNBC, Airbnb, скорее всего, окажется прибыльным проектом второй год подряд по EBITDA. «Миссия Airbnb - создать мир, в котором каждый может находиться где угодно, и мы будем продолжать предлагать обновления в работе нашего сервиса в ближайшие недели и месяцы», - отмечают в Airbnb.