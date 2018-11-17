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На границе с Беларусью на украинского пограничника наехал автомобиль нарушителя

  • 17.11.2018, 14:59
Фото: rbc.ua

Водителю автомобиля Mitsubishi Pajero удалось скрыться.

Вечером 16 ноября в Волынской области Украины нарушитель на автомобиле Mitsubishi Pajero совершил наезд на пограничника, который возле границы с Беларусью потребовал от него остановиться. Об этом корреспонденту издания "Гордон" сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Пострадал сотрудник пограничного наряда отдела "Доманово" Луцкого погранотряда.

"В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно – травму голени и пальцев правой ноги. После предупредительного выстрела вверх автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелесы Ратновского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться", – говорится в сообщении.

Ведутся поиски автомобиля и лиц, которые его перемещали через границу.

ГПСУ перешла на усиленный вариант охраны государственной границы после того, как 15 ноября контрабандист сбил пограничника Мукачевского отряда на границе с Румынией. Это произошло в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, задействованных в схеме незаконной перевозки сигарет. Автомобиль Audi задержали, но водителю удалось скрыться.


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