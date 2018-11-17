На границе с Беларусью на украинского пограничника наехал автомобиль нарушителя
- 17.11.2018, 14:59
Водителю автомобиля Mitsubishi Pajero удалось скрыться.
Вечером 16 ноября в Волынской области Украины нарушитель на автомобиле Mitsubishi Pajero совершил наезд на пограничника, который возле границы с Беларусью потребовал от него остановиться. Об этом корреспонденту издания "Гордон" сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Пострадал сотрудник пограничного наряда отдела "Доманово" Луцкого погранотряда.
"В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно – травму голени и пальцев правой ноги. После предупредительного выстрела вверх автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелесы Ратновского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться", – говорится в сообщении.
Ведутся поиски автомобиля и лиц, которые его перемещали через границу.
ГПСУ перешла на усиленный вариант охраны государственной границы после того, как 15 ноября контрабандист сбил пограничника Мукачевского отряда на границе с Румынией. Это произошло в тот момент, когда задержали одного из злоумышленников, задействованных в схеме незаконной перевозки сигарет. Автомобиль Audi задержали, но водителю удалось скрыться.