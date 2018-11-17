«Хотелки» правительства и латание дыр 1 Александр Обухович

17.11.2018, 15:56

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«Белорусская модель» стала главной причиной кризиса в нашей экономике.

Правительство Сергея Румаса представило, наконец, программу своих действий на 2019-20гг. Сопроводив ее весьма оптимистичными прогнозами развития нашей экономики. И темпы роста экономики в ближайшие годы будут выше среднемировых, и рубежа в $100 млрд. ВВП страна к 2025г. достигнет. И вообще все будет хорошо!

Однако из самой программы наступление всей этой благодати ну никак не следует. Не просматривается никаких факторов, которые собирается задействовать правительство, чтобы даже просто вывести экономику страны из кризиса.

Сразу следует отбросить обещание достичь ВВП в $100 млрд. к 2025г. Это - обычный для Беларуси предвыборный пассаж в стиле решений Всебелорусских собраний. Чтобы достичь этого уровня в 2021-25гг., необходимо обеспечить ежегодные темпы роста в 12-13%. Это означает, что необходимо инвестировать в год не менее $20 млрд. Учитывая, что сегодня накопление в стране отрицательное и внешних инвестиций такого масштаба быть просто не может, а те, что придут, еще нужно суметь освоить, такие планы даже не смешны. Скорее, выглядят издевательством над безграмотностью населения.

Да и в остальном не чувствуется осознание правительством «трагичности», говоря словами представителя ЕАФР, положения в нашей экономике.

Радует, конечно, что правительство начинает с ликвидации Минпрома. Который давно уже лишь имитирует управление, не имея для реального управления ни ресурсов, ни информационной базы для подготовки решений, ни инструментов реальной помощи подшефным предприятиям. Однако и здесь просматривается имитация. Вместо Минпрома правительство намерено создать то ли Министерство промышленной политики, то ли госкорпорацию по образу китайских. И оба намерения нелепы.

Вообще говоря, формирование и проведение промышленной политики до сих пор, по положению, были функцией Минэкономики. Во всяком случае, при желании Минэкономики могло определить и место промышленной политики в общей экономической политике, и оценить необходимые для ее проведения ресурсы.

К тому же в рамках Минэкономики есть и инструмент для проведения этой работы - НИЭИ. Конечно, не в нынешнем убогом состоянии, когда он способен разве что на карикатуру типа НСУР-2030. Хотя именно НИЭИ должен был бы координировать работу многочисленных научных экономических подразделений страны: ИЭ АН, БГЭУ, кафедр в вузах. Выстраивая научную базу под экономическую политику. Пока ничего этого нет, и все наши правительства выстраивали и выстраивают свою экономическую политику не на реальном состоянии экономики, а на «хотелках» власти и срочном заделывании непрерывно возникающих дыр.

Не менее нелеп и проект создания на базе Минпрома госкорпорации. В корпорации, как правило, объединяют предприятия одного профиля (для предотвращения излишней конкуренции между ними) или связанные друг с другом технологически (для предотвращения конфликтов по ценам и условиям поставок). Объединить в одну корпорацию разноплановые предприятия нынешнего Минпрома, как и формировать отдельное Министерство промышленной политики, можно с единственной целью - создать для сокращаемых работников Минпрома новые синекуры, где они будут получать свои зарплаты без пользы для страны.

Во всем остальном программа правительства Румаса слеплена на принципах предыдущих. Типа «усилить, улучшить, укрепить». Нет понимания прогрессирующего технического и технологического отставания нашей промышленности от конкурентов, катастрофической недокапитализации ведущих предприятий, гарантирующей их неконкурентоспособность. Нет и намека на необходимые структурные реформы и понимания их цены для общества. Не предусмотрено никаких мер по исправлению этого положения.

В России для выхода из системного экономического кризиса (который ничем существенным от нашего, кроме наличия у РФ денег, не отличается) все возможные программы выходят на необходимость масштабных инвестиций в оборону, инфраструктуру и образование.

Ну, с обороной у нас пока нет проблем: в рамках «cоюзного государства» находимся под российским «зонтиком». Инвестиции в инфраструктуру, в соответствии с рекомендациями «вашингтонского консенсуса», правительство нам обещает. Правда, «консенсус» предполагает, что развивать страну будет иностранный капитал. У нас пока никаких оснований для прихода его в страну в значимых для экономики масштабах не просматривается. А вот с образованием - и у нас беда, осложненная политикой России.

Стоит вспомнить, что в 2010г., на фоне быстрого роста зарплат в России, наша власть пыталась поднять зарплаты и у нас до соизмеримого с тамошним уровня. Чтобы предотвратить слишком сильную миграцию. Необоснованный экономически рост зарплат послужил спусковым крючком кризиса 2011г.

Сегодня средняя зарплата учителей в Москве - $1600. По России, во многих регионах, - $800-900. Мы уже смирились с массовым оттоком из страны медработников (в Минске 3800 вакансий врачей). К ним сейчас добавятся учителя. Квалифицированные кадры из промышленности давно мигрируют. И с чем останемся?

Без быстрого роста экономики у нас не будет ни здравоохранения, ни образования. Без кадров экономический рост обеспечить невозможно. Времени для выхода на рост у нас нет. А тут программа ни про что, подкрепленная «жесткой кредитно-денежной политикой». При такой программе про какой рост, про какие $100 млрд. ВВП может идти речь!

Могло ли правительство представить другую программу, более соответствующую потребностям нашей экономики? Думаю, нет! Поскольку для его деятельности поставлены Лукашенко жесткие рамки: любой ценой сохранить действующую систему управления экономикой. Ту самую «белорусскую модель», которая и является главной причиной кризиса в нашей экономике, не позволяя ей развиваться.

Александр Обухович, «БелГазета»