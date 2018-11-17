Директор «Арсенала» подтвердил переговоры о создании Суперлиги 17.11.2018, 16:14

Рауль Санльеи

Лучшие футбольные клубы Европы выйдут из УЕФА?

Директор «Арсенала» Рауль Санльеи не отрицает информацию о переговорах топ-клубов Европы о создании Суперлиги, сообщает «Трибуна».

«Мы должны убедиться, что «Арсенал» всегда находится в центре всего, что может произойти в будущем.

Это [создание Суперлиги] не произойдет в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потому что у нас есть соглашение с УЕФА прямо сейчас, но я не знаю, что нас ждет в будущем.

Мы должны быть, по крайней мере, в курсе и решить, стоит ли двигаться в этом направлении или нет.

Из-за того, как об этом писали в Football Leaks, может показаться, что мы в тайне от всех делаем какие-то секретные вещи, но в этом нет ничего секретного.

В статье цитировался документ, где упоминается «Арсенал», а также «Барселона». Но там нет подписей, и я могу заверить вас в этом, потому что это проект», – заявил Санльеи.