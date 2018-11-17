Белорусы за один день собрали деньги на камни для Кревского замка 1 17.11.2018, 16:23

Кревский замок

Поучаствовать в восстановлении замки и привезти свои камни может каждый.

На реконструкции памятника истории и культуры XIV века закончились камни, а в бюджет реставрации в этом году их приобретение не заложено. Журналист Глеб Лободенко предложил белорусам приобрести камни самостоятельно — это сделали за один день. Но привезти их в Крево можно и самостоятельно. Корреспондент «Белсата» Ольга Чайчиц повезла в Крево камни из Фаниполя.

«Вчера люди жертвовали деньги – сегодня камни на верху замковой стены. Понимаете! В чем сила общества! Мы можем мгновенно: вчера собрать деньги, а сегодня с утра 6 тонн камней уже приехали в замок. Так быстро ни один строительный трест не работает», – говорит Лободенко.

Восстанавливать в башне планируют все пять уровней, да накрывать ее керамической черепицей.

Пока же поучаствовать в восстановлении замка, да привезти свои камни может каждый.