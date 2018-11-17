Эксперт: До конца года белорусский рубль будет под давлением 17.11.2018, 16:40

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Как поведет себя национальная валюта на следующей неделе?

Снижение стоимости валютной корзины на прошедшей неделе было плавным, что указывает на постоянное превышение предложения валюты над ее спросом, пишет Владимир Тарасов для «Белрынка».

При этом ситуация с ликвидностью в банковской системе РБ снова изменилась, вместо избытка рублей снова возник их дефицит. В связи с этим Нацбанк 14 ноября провел кредитный аукцион по размещению ресурсов на срок 7 дней. Спрос составил 330 млн. рублей, Нацбанк предоставил 170 млн. рублей, установив ставку отсечения равной 10,85% годовых. Средневзвешенная ставка составила 10,95% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 31 октября, ставка отсечения была равна 10,80%.

На прошедшей неделе стала известна причина возникновения в октябре дефицита рублей у банков: вывод из них средств населения и предприятий, которые тратили деньги на покупки и уплату налогов. В частности, переводные депозиты физических лиц снизились по сравнению с сентябрем на 246,7 млн. рублей, хотя срочные депозиты увеличились на 15,3 млн. рублей. Предприятия уменьшили за месяц величину своих переводных вкладов в банках на 79 млн. рублей, а срочных – на 399,6 млн. рублей.

В результате рублевая денежная масса в октябре сократилась по сравнению с сентябрем на 778,7 млн. рублей, то есть на 5%, – до 14,8 млрд. рублей. Это намного больше, чем в октябре 2017 года, когда снижение составляло 424 млн. рублей.

Белорусские предприятия в октябре придерживали валюту, в связи с чем их валютные депозиты выросли на 154 млн. долларов и достигли на 1 ноября 4,06 млрд. долларов. В то же время, валютные вклады населения в октябре сократились, после небольшого роста в сентябре, на 27,1 млн. долларов – до 6,1 млрд. долларов.

Таким образом, ситуация постепенно нормализуется. Впрочем, можно ожидать, что до конца года белорусский рубль останется под давлением.

Однако на текущей неделе предложение валюты на внутреннем рынке РБ может вырасти в связи с проведением налоговых платежей. Поэтому возможно снижение стоимости валютной корзины еще примерно на 0,5%.