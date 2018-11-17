Как гений польской разведки сломал код гитлеровской «Энигмы» 17.11.2018, 16:48

Гвидо Лангер помог Франции и Великобритании противостоять абверу.

Еще во время войны возрожденной Польши и большевистской Россией (с 1919 года) польские спецслужбы обратили внимание на криптографию. Раскрытие вражеских шифров и широкое применение секретных кодов усилили боеспособность польской разведки и во многом определило успех боевых операций войск Пилсудского, пишет litvin.pl.

В 1930-х годах расшифровка секретных кодов стала главным направлением в работе Бюро шифров, отделения Генерального штаба Войска Польского. Виднейшим сотрудником этого спецподразделения стал Гвидо Лангер, гений польского криптоанализа.

Фото: litvin.pl

Подполковник Кароль Гвидо Лангер родился в 1894 году. С ранних лет у него обнаружился талант к точным наукам. Во время Первой мировой войны он сражался в австрийской армии. Несколько раз был ранен, дважды попадал в российский плен. После освобождения прибыл в Польскую армию и был зачислен в 5-ю дивизию Сибирских стрелков.

После войны он решил остаться в армии. Гвидо Лангер учился в Высшей военной школе в Варшаве, а в 1929 году был приглашён в разведку. Он был назначен начальником радиоотдела 2-го дивизиона Главного штаба, а годом позже возглавил Бюро шифрования.

Незаменимой помощью для Лангера в его новой должности был курс криптологии для математиков организованный в 1928 году в Познани. В тамошнем, довольно молодом учебном заведении преподавали учёные с мировым именем. Когда был создан университет, потенциальным сотрудникам были предложены отличные условия, благодаря чему среди других были успешно завербованы математики из знаменитой львовской школы.

Одним из лекторов по криптологии был Максимилиан Ченски, заместитель Лангера, который приносил своим ученикам... настоящие зашифрованные сообщения. Восемь выпускников курса были привлечены для работы в Познанском отделении Бюро шифрования. Через некоторое время отделение криптологии было закрыто, но трое лучших аналитиков были переведены в Варшаву. Там они продолжали изучать секретный код разведок Германии и СССР.

С декабря 1932 года Бюро начало работу по взлому шифров немецкой «Энигмы». В течение следующих семи лет польские офицеры активно изучали принципы работы машины, вникая в работу алгоритмов «Энигмы». Секретный код немцев интересовал не только поляков, но и французов, англичан, американцев.

Гвидо Лангер руководил командой, набранной из лучших математиков и аналитиков. Глава Бюро шифрования в связи с шаткой геополитической ситуацией в Европе тесно сотрудничал с разведками Чехословакии, Франции и Великобритании.

Команда Лангера не только читала сообщения, которыми на протяжении долгого времени обменивались немцы. Он также сумел построить собственную копию «Энигмы» и разрушить систему безопасности созданную инженерами Третьего Рейха. В июле 1939 года представитель французской разведки получил телеграмму от Лангера с приглашением в Варшаву. Вечером 24 июля англичане и французы были проинформированы о польских достижениях, а разведки Парижа и Лондона получили копии шифровальной машины «Энигма».

Сведения польских криптологов позволили французской и английской разведке успешно противостоять абверу и разрабатывать собственные криптографические проекты (к примеру, в британской операции Ultra). Отдельные мероприятия были проведены поляками и для раскрытия шифров советской военной разведки.

После кампании 1939 года Лангер пытался найти убежище в Испании, но при переходе через Пиренеи его выдал провокатор. Ему пришлось вынести тяготы заключения в концлагере Перпиньяна на территории Франции. В конце второй мировой войны Лангер выехал в Лондон. В Британии он прожил до самой кончины в марте 1948 года. Его прах был перевезен в Польшу только после крушения коммунистического режима. С 2010 года гений польской разведки покоится в родном Цешине. В этом городе именем Лангера названа улица.