Нарываются 17.11.2018, 17:24

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

«Дело профсоюзов» может стать серьезной проблемой для белорусских властей.

«Я не верю нашим судам, но, к сожалению, поменять вас не на кого, вы как были винтиками одной системы, так и остаетесь, поэтому отвода у меня не будет» - такими словами обвиняемый Игорь Комлик выразил свое отношение к судебной коллегии по уголовным делами Мингорсуда.

9 ноября Мингорсуд в апелляционном порядке проверил законность, обоснованность и справедливость постановленного судом Советского района приговора по уголовному делу в отношении председателя Белорусского независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и бывшего главного бухгалтера Игоря Комлика. Оба обвинялись в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пишет Виктор Федорович для «БелГазеты».

Оба были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет.

С Федынича и Комлика солидарно в счет возмещения ущерба в доход государства взыскано BYN47,746 тыс. и BYN2,387 тыс. в качестве госпошлины.

Как и в суд Советского района, в Мингорсуд поддержать профсоюзных лидеров пришли десятки человек, некоторым мест в самом большом зале, вместимостью примерно на 100 человек, так и не хватило. Правда, в зал не так и просто было попасть: на лестничной площадке были установлены рамочные металлодетекторы, после которых каждого входящего секьюрити ощупывали. Через эту процедуру пришлось пройти и представителям посольств США, Великобритании, Литвы и Чехии.

Судебную коллегию возглавлял судья Сергей Хрипач. Апелляционные жалобы на приговор подали обвиняемые и их адвокаты. По содержанию они практически полностью соответствовали позиции, которая была занята в суде первой инстанции. Свою вину Федынич и Комлик не признали. В качестве главного доказательства против них обвинение использовало весьма странный документ, названный «выпиской о движении средств по расчетным счетам профсоюза РЭП в АВ SEB bankas».

Если быть точным, то это вовсе и не документ, а электронный файл, который был обнаружен следствием в ходе обыска офиса профсоюза в компьютере Комлика. Файл хранился в почтовом ящике электронной почты - unionmember77@list.ru. Кто и где зарегистрировал этот адрес, каким образом файл «выписки» в него попал - яйцеголовые эксперты установить не смогли. Но именно на основании этого файла было возбуждено уголовное дело, он же в обвинительном приговоре упоминается в качестве основного доказательства. Файл был на литовском языке, а прокурор его в суде Советского района оглашал на русском языке. Как отметили тогда адвокаты, официального перевода не было.

Из «прочтенного» гособвинителем следовало, что с 1 января по 31 декабря 2011г. деньги на счет в долларах поступали от профсоюза IFMetall (Швеция), а в евро - от профсоюза 3F (Дания). Получателем значился профсоюз РЭП с адресом: Вильнюс, ул. Ясинскаса, 9-314. Деньги разными суммами снимал Игорь Комлик.

Чтобы получить подтверждение о достоверности «выписки», белорусские следователи направили в Литву запрос, однако литовские правоохранители почему-то не захотели дружить с белорусскими коллегами. Литва, по сути, отказалась оказывать Беларуси правовую помощь. В результате в деле в качестве доказательства вины оказался подшит не оригинальный документ, а, как заявила защита обвиняемых, «копия с копии».

В суде апелляционной инстанции именно на этот факт делали ставку адвокаты Федынича и Комлика. Если бы Мингорсуд признал «выписку» недостоверным доказательством, то, считай, все дело развалилось бы.

Но, увы, чаяния защитников не оправдались. Вторая судебная инстанция не нашла оснований для изменения или отмены приговора суда Советского района. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

К месту заметить, что на уголовное преследование Федынича и Комлика весьма резко отреагировали международные организации. Да и белорусские правозащитники видят в нем политическую подоплеку. В частности, с требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП к президенту Беларуси обратились Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).

Вот, к слову, в какой форме они изложили свое требование: «Господин Президент, IndustriALL и МКП обращаются к Вам, как гаранту Конституции Республики Беларусь, с требованием использовать Ваше влияние, чтобы положить конец преследованиям в отношении независимых профсоюзов в Беларуси. IndustriALL и МКП требуют незамедлительного пересмотра приговора, вынесенного Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, результатом которого должно стать снятие с них всех обвинений и их полное и безоговорочное оправдание.

До тех пор, пока приговор будет оставаться в силе и в свете решения об ограничении свободы, которое влечет за собой серьезные проблемы в осуществлении полноценной работы и нормальной жизни обоих лидеров, мы рассматриваем Федынича и Комлика в качестве политических заключенных. Наличие политических заключенных является грубым нарушением недавней договоренности между Беларусью и Европейским Союзом. IndustriALL и МКП проинформируют о данном факте все компетентные межправительственные и Европейские структуры».