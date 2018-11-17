Ялта и Южный берег Крыма рискуют остаться без пресной воды 17.11.2018, 17:49

Украинский эксперт рассказал о новой проблеме российских оккупантов.

Читая новостные ленты оккупационных СМИ, возникло ощущение, что Ялта и Южный берег Крыма рискуют остаться без пресной воды.

Основной объем пресной воды Ялта, вернее Большая Ялта, получает из Счастливенского водохранилища, которое расположено в Бахчисарайском районе. Вода на Южный берег поступает по гидротоннелю, пишет в "Фейсбуке" эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский.

В новостной ленте оккупационных СМИ появилось сообщение о том, что "электронный аукцион по поиску подрядчика выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма признан несостоявшимся. Соответствующая информация содержится в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе". Санкции однако.

А гидротоннель действительно требует капитального ремонта. Решения по этому вопросу принимались задолго до начала оккупации и проекты разрабатывались. В условиях оккупации ответственность за решение этого вопроса лежит на оккупантах. Но что-то пошло не так. Работы требуют соответствующих технологий, а технологии, в основном, на Западе, который санкции вводит.

«По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе… комиссия приняла решение электронный аукцион признать несостоявшимся (принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем)», – говорится в протоколе.

Согласно информации на сайте госзакупок, на реконструкцию водовода в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя из бюджета выделяется 8,56 млрд рублей. Финансирование рассчитано на три года: 2,7 млрд рублей на 2018 год, 2,82 млрд – на 2019-й и 3,05 млрд – на 2020-й.

Документы на финансирование реконструкции тоннельного водовода ЮБК премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал еще в июле 2017 года".