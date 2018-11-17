А сало заграничное едят Сергей Жбанов

17.11.2018, 18:13

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Cоветские машины казались очень хорошими до тех, пока однажды не прокатился на иномарке.

1 ноября Совет Евразийской экономической комиссии принял решение под N91, резко урезающее лимиты на ввоз товаров из-за границы. Согласно документу, путешественники, возвращаясь на территорию родного Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 января 2019г. смогут ввезти товар на сумму до 500 евро и весом не более 25 кг, т.е. соответственно в 3 и 2 раза меньше, чем по ныне действующим правилам.

Говорят, инициатива исходила от российской стороны. Что, впрочем, не удивительно. Надо же Москве хоть как-то отвечать на западные санкции, которым уже несть числа.

А эффективный ответ есть только один - продовольственное эмбарго, неприятным дополнением к которому теперь станет и сокращение ввозных таможенных лимитов для физлиц.

Впрочем, новые правила лишь приближаются к нормам ввоза в ЕС, где стоимостный эквивалент нормы ввоза товаров для совершеннолетнего гражданина установлен на уровне 300 евро. Мера, надо признать, своевременная, поскольку еще ранней весной автором этих строк было замечено резкое увеличение легковых автомашин с российскими номерами, направляющихся налегке в сторону Польши и возвращающихся на многострадальную родину загруженными под завязку. Летние и осенние наблюдения это впечатление лишь укрепили. А тут еще и статистика российская подоспела, рассказывающая о росте популярности Финляндии как туристического маршрута у российских обывателей, проживающих на северо-западе.

Эти очень субъективные наблюдения, конечно, не претендуют на научный анализ. Однако народная мудрость гласит, что советские машины казались очень хорошими до тех, пока однажды не прокатился на иномарке. Вот и с тряпками либо с едой - та же история. Патриотизмом, как известно, сыт не будешь. К тому же врачи-диетологи почему-то рекомендуют пить вино не наше - крепленое местное, а французское или итальянское, заедая его соответствующими сортами сыра, а не плавленым сырком «Дружба», качество которого, безусловно, растет благодаря небывалым успехам российских сыроделов в эпоху массового импортозамещения.

Вполне допускаю, что эти наблюдения, включая последнее утверждение, кому-то покажутся далеко не бесспорными. Хотя о вкусах, как известно, спорить не принято, особенно с теми, кто уже ел омаров. Поэтому одна категория рядовых граждан, помня о Чернобыле и его последствиях, едет за рубеж, чтобы затариться вкусной и здоровой пищей, а заодно и модными тряпками. Благо кошелек позволяет. В то время как другие уверяют себя в том, что местная еда тоже не вредная. Именно в этом ключе и проходила в инете довольно бессодержательная дискуссия среди белорусских граждан, успевших ознакомиться с новостью об ограничении лимитов на ввоз.

Кого-то возмущала безропотность, с которой белорусские власти согласились на нововведение. Кто-то уверял, что ему все фиолетово, поскольку он уже 15-20 лет пользуется отечественной стиральной машиной и телевизором. Другие в противовес пытались сразить наповал оппонента своим вековым опытом потребления передовой зарубежной техники. Вот только ни один из них не вспомнил о том, что страна когда-то сильно пострадала от чернобыльской катастрофы и ее последствия продолжает ощущать до сих пор.

Что, впрочем, не удивительно. Ведь никакой официальной информации на этот счет давно уже у нас не публикуют. Да и зачем, ведь вождь однажды всем сообщил, что еда с тех южных полей совсем не вредная.

А потом, то ли забыл, то ли расслабился, рассказал по случаю публике и об особой водке, и о необыкновенно вкусных конфетах, подаваемых к его столу. Значит, есть вкус у «любимого руководителя» как к хорошим продуктам, так и к дорогим автомобилям.

К счастью, электорат не настаивает на том, чтобы Лукашенко ездил на отечественном авто типа «Джилли». Прогрессивная белорусская общественность больше обеспокоена тем, что челноки продолжают ездить в Польшу. Поэтому решение N91 вызвало у них неподдельную радость, породив надежду, что с таким порочным явлением, как закупка товаров за рубежом с целью наживы и последующей перепродажи в ЕАЭС, наконец-то будет покончено.

Ну, не знаю, как в ЕАЭС, а вот в Беларуси - вряд ли, поскольку у нас уже действуют ограничения более жесткие, чем на остальных просторах союза. И поскольку эти таможенные правила никто пока не отменял, то в 2019г. автотуристам, проживающим в приграничных с Польшей областях, томиться три месяца в ожидании, чтобы загрузить 50 кг товара в машину, явно не стоит. Ведь действующий таможенный режим вполне допускает возможность легального ввоза в Беларусь 20 кг товара на сумму до 300 евро (как в ЕС), включая 3 л спиртного, один раз в месяц.

В этом ритме и стоит передвигаться. Впрочем, надежды на то, что очереди на границе вскоре рассосутся, могут оправдаться лишь отчасти, т.е. только за счет россиян, которые вдруг решат, что теперь нет никакого смысла гонять на личном авто за 1500-2000 верст ради авоськи с сыром и колбасой. Пусть едят отечественное сало, не уступающее лучшим западным образцам. И тогда басня Сергея Михалкова «Две подруги» вновь станет актуальной. В данном творении выдающийся советский классик попрекает безродных космополитов и поклонников заморского барахла тем, что «есть еще семейки, где наше хают и бранят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало… русское едят».

Сергей Жбанов, «БелГазета»