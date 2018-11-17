Театр абсурда: Милиция задержала минчанина, который повязал шарф на памятник городовому 27 17.11.2018, 18:55

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Cнова «оскорбление» памятника?

В соцсетях появилось видео, как милиция задерживает молодого человека, который повязал шарф на памятник городовому. «Хотел согреть скульптуру и сфотографироваться», - объяснил молодой человек милиционерам, которые забрали у него паспорт и потребовали проехать с ними. Аргумент: «Вы повесили шарф на скульптуру, которая охраняется», «Нельзя на него ничего вешать, потому что это памятник», сообщает «Радыё Свабода».

Недавно милиционеры заставили другого молодого человека на камеру извиниться перед памятником за пощечину и разместили видео в интернете.

После этого на Petitions.by начался сбор подписей за снос минского памятника городовому, а в белорусском сегменте соцсетей начался флешмоб, где белорусы просят прощения у памятников.