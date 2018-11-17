Любовь к чаю или кофе передается по наследству 2 17.11.2018, 19:30

Выбор любимого напитка связан с чувствительностью рецепторов горького вкуса.

Чай или кофе? Каждый человек решает эту дилемму примерно так же, как выбирает: кошки или собаки? Сок апельсиновый или яблочный? Кажется, эти альтернативы непримиримы и примкнуть к одной из них можно лишь раз и навсегда. На это указывает и недавняя находка международной группы ученых во главе с работающим в Австралии генетиком Цзюэшэном Оном, показавшая, что предпочтение чая или кофе определяется генетически обусловленной одной из групп вкусовых рецепторов, пишет «Вокруг света».

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, описывается исследование генетических вариантов, связанных с работой рецепторов горького вкуса — основного для кофе. Работа охватила данные ДНК почти 440 тысяч добровольцев из Австралии, Великобритании и США, собранных в базе UK Biobank. Ученые зафиксировали состояние генов, которые ранее удалось связать с восприятием двух естественных горьких веществ (хинина и кофеина) и одного синтетического (пропилтиоурацила, ПТУ). Эта информация сопоставлялась с данными о стиле жизни и предпочтениях добровольцев, включая их выбор чая или кофе.

Оказалось, люди, более чувствительные ко вкусу кофеина, предпочитают кофе. Они даже становятся заядлыми кофеманами и выпивают от четырех чашек в день на 20 процентов чаще тех, кто более восприимчив к хинину или ПТУ. Это кажется нелогичным, ведь если человек особенно резко реагирует на кофеин, он должен был бы его как раз избегать. Объяснить этот парадокс еще предстоит, но похоже, что горький вкус существует не только затем, чтобы мы избегали потенциально опасных продуктов, но в нем таятся еще нераскрытые секреты.