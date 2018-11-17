Час великого аптечного руководства 1 17.11.2018, 19:41

1,332

Фото: МК

Решил Путин показать народность – спросить про аспирин в питерской аптеке.

У корейского диктатора Ким Ир Сена – дедушки нынешнего жирного чучхе, была повадка – вываливать время от времени со свитой на какой-нибудь народнохозяйственный объект и в течение часа руководить – показывать местному начальству, как нужно работать, пишет Telegram-канал CерпомПО.

Вот и наш двадцатилетний «новичок» во власти – Путин – проездом из Сингапура в Аргентину обрадовал народ сошествием в его пестрые массы. Спустился, гремящий, с Олимпа в образе бога врачевания Асклепия и занялся лекарствами у своих властных истоков – в «бандитском Петербурге». Ну, наконец-то. Как ждали, как ждали бабушки на лавках у подъездов.

Вчера Путин провел совещание, сделал открытие, Оказывается, на 19-м году офигительной вертикали, засаженной в глотку России, набор льготных лекарств в разных областях разный. Вай.

В каких областях? Какие лекарства? «Нет, ну что конкретно, ты имела в виду»? Об этом Путин, похоже, не в теме – дали справку, прочитал вслух, опустив детали. Вах.

Посовещавшись, Путин отправился в аптеку, так сказать, «проездом» — напоминает сцену из сериала «Брежнев», когда Ильич II-й в исполнении Шакурова по дороге в Кремль, посещает продуктовый магазин. Наверное, режиссеры путинского протокола оттуда и срисовали нынешнее аптечное комичное явление.

Ну, в аптеке, натурально. Все есть. Наценки низкие. Случайный народ страшно всем доволен. И очень интересуется, как здоровье вождя? Тот, конечно, не жалуется. Штурвал в надежных руках! Плывем в деградацию дальше!

В общем, ограбил Путин и его бизнес-друзья из «стройгазтруб» народ ростом пенсионного возраста, увеличением НДС и налога на имущество, «двойным бурбоном» — 2019 – двукратным ростом тарифов ЖКХ.

Заставил Путин при огромных доходах государства людей побираться, чтобы собрать деньги на онкологию и прочее «высокотехнологичное лечение».

Живет Путин в золотом замке под охранной мордоворотов (видели в Сингапуре), вроде тех, что встречали на летном поле генерала Вольфа в «17 мгновениях». Постепенно сплавляя их в губернское руководство.

И вот теперь, решил Путин показать народность – спросить про аспирин в питерской аптеке. Есть ли? Недорог? А то голова у народа болит все чаще, проблем много. А надо, чтобы ничто не искажало духовный поток киселевщиины из телеящика.