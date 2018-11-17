Квалификация ЧЕ-2019: Белорусские баскетболистки разгромили сборную Эстонии 17.11.2018, 19:53

Анастасия Веремеенко оформила трипл-дабл.

Сборная Беларуси разгромила команду Эстонии в выездном матче квалификации женского чемпионата Европы-2019 — 113:63. Центровая белорусской команды Анастасия Веремеенко отметилась редким для женского баскетбола достижением: она оформила трипл-дабл — 19 очков, 10 подборов и 11 передач. Виктория Гаспер набрала 25 очков, сообщает "Прессбол".

Эстония — Беларусь — 63:113 (15:33, 26:28, 9:24, 13:28)

Беларусь: Бентли (18 + 3 подб. + 7 пас.), Попова (17 + 7 подб.+ 4 пас.), Рытикова (12 + 3 подб. + 3 пас.), Снытина (16 + 3 подб. + 4 пас.), Тарасова (6), Брич, Гаспер (25 + 10 подб.), Голубева (н.в.), Лихтарович, Масько, Веремеенко (19 + 10 подб. + 11 пас. + 2 блок-шота), Зюзькова.

Группа "В": Беларусь — 9 очков (5 игр), Турция — 8 (4), Польша — 5 (4), Эстония — 5 (5).

21 ноября сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Турции. Начало поединка — в 18.00. Путевки на Евробаскет получат победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших вторые места.