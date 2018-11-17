Голландские СМИ: Как Беларусь помогает в контрабанде санкционных груш в РФ 17.11.2018, 20:55

Фото с сайта babyakpitomnik.ru

Минск продолжает наживаться на санкциях против Кремля.

Бельгийские и голландские фермеры поставляют в Россию груши, несмотря на «контрсанкции», введенные Кремлем. Как пишет голландская De Volkskran, груши ввозятся контрафактом через Беларусь под видом африканских, сообщает «Медуза».

По данным СМИ, в Африке по коррупционной схеме приобретаются сертификаты, согласно которым груши были выращены в Африке, но прибыли в Европу через Бельгию и Голландию.

В итоге под контрсанкции не попало до половины объема торговли грушами; ежегодно она приносит местным фермерам около 56 миллионов евро. До введения контрасанкций в Россию отправлялась каждая третья бельгийская груша и каждая шестая — голландская.

Россия ввела контрасанкции, предполагающие запрет на ввоз в страну европейского мяса, овощей и фруктов, в ответ на европейские санкции. Предполагалось, что это поможет российским производителям продуктов провести импортозамещение.

По данным восточноевропейской организации Globsec, которые приводятся De Volkskran, через Беларусь в Россию поступило санкционных товаров на 2,4 миллиарда евро.