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Ученые: Косатки осознают себя личностью

  • 17.11.2018, 20:58
Фото: соцсети

Этому виду китов свойственны независимость и упорство.

Киты-косатки обладают чисто человеческими чертами характера – например, жизнерадостностью, покладистостью или, напротив, сдержанным упорством. К таким выводам пришли ученые из Университета Жироны в Испании, пишет «Вокруг света».

Зоопсихологи проанализировали личностные черты 24 косаток, живущих в неволе — в SeaWorld Орландо и Сан-Диего, а также в Лоро-парке на Тенерифе.  Ученые опросили тренеров и сотрудников, которые работают с китами, попросив описать характер каждого. В списке оказалось 38 личностных черт, включая игривость, независимость, упорство, храбрость, чувствительность и заботливость.

После этого зоологи сравнили полученный результат с уже существующими обзорами, касающимися черт характера шимпанзе. В ходе анализа ученые использовали пятифакторную модель личности. Сходство оказалось поразительным.

«Эти личностные черты появились, поскольку были необходимы для поддержания сложных социальных взаимодействий в сплоченных группах, которые мы видим у косаток, людей и приматов», – утверждает Юлан Убеда, руководитель исследовательской группы.

По словам исследователей, полученные результаты – пример конвергентной эволюции — процесса, при котором различные организмы, обитающие в схожих условиях или экологических нишах, независимо развивают сходные черты. Они подчеркнули, что при изучение взаимодействий диких косаток, результаты были бы иными, но провести такой анализ не представляется возможным.


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