В Праге тысячи чехов потребовали отставки премьера Бабиша 1 17.11.2018, 21:19

Демонстрации прошли и в других чешских городах.

17 ноября Чехия отмечает День борьбы за свободу и демократию и чтит участников студенческих демонстраций 1939 и 1989 года, сообщает "Европейская правда".

Однако в этом году тень на торжества бросил политический скандал вокруг премьера Чехии, который не утихает в стране несколько дней.

С самого утра протестующие выбросили в помойку цветы от премьера Чехии, положенные им к мемориалу на Народном проспекте в центре Праги. Сам премьер после возложения цветов отправился к сыну в Швейцарию.

Утром возле упомянутого мемориала прошла многочисленная демонстрация, на которой прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, а политиков, которые прибывали возложить цветы встречали криками "Позор!" и "Отставка!".

Больше всего людей собралось на площади перед Пражским Градом после обеда. У многих из них в руках были баннеры с требованием отставки Бабиша и флаги ЕС. Вскоре протестующие, скандируя "Бабиша - на помойку" "С нас хватит", Отставка," отправились в сторону Карлова моста.

Как отмечается, демонстрации проходят также и в других чешских городах.