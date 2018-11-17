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Фотофакт: Автобус ХК «Динамо-Минск» попал в аварию в центре столицы

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  • 17.11.2018, 21:51
  • 1,788
Фото: "Наша Нива"

Водитель джипа спрятал свой номер.

Автобус ХК "Динамо-Минск" попал аварию в центре столицы. В автобус сбоку врезался джип. пострадавших нет.

Как пишет nn.by, ДТП произошло на Немиге, под мостом с проспекта Победителей. Интересно, что водитель джипа спрятал свой номер.

"Динамо" сейчас готовится к выездной серии из четырех матчей. В понедельник — первая игра в Хабаровске с "Амуром". В пятницу "зубры" проиграли дома "Автомобилисту" — 0: 4.

Клуб продолжает оставаться на последней строке в Западной конференции, на балл отставая от "Северстали" и на девять от зоны плей-офф.


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