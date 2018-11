Дональд Трамп: Информация о моих сомнениях в лояльности Пенса - фальшивка 17.11.2018, 22:17

Дональд Трамп

Глава Белого дома развеял все сомнения насчет своих взаимоотношений с вице-президентом.

Дональд Трамп назвал "фальшивой историей" информацию газеты The New York Times, что он якобы сомневается в лояльности вице-президента Майка Пенса. Об этом американский президент сказал 17 ноября, общаясь с журналистами в Белом доме перед отъездом в Калифорнию, пишет "Гордон" со ссылкой на The Hill.

Трамп сказал, что Пенс "на 100% лоялен" и "потрясающий человек". Он назвал статью "типичной фальшивой историей The New York Times.

Издание со ссылкой на источники писало, что Трамп не уверен в Пенсе. По словам собеседников The New York Times, Трамп может рассматривать в качестве замены Пенсу нынешнего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая недавно заявила о своем намерении покинуть пост к концу этого года.