закрыть
17 ноября 2018, суббота, 22:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Дональд Трамп: Информация о моих сомнениях в лояльности Пенса - фальшивка

  • 17.11.2018, 22:17
Дональд Трамп

Глава Белого дома развеял все сомнения насчет своих взаимоотношений с вице-президентом.

Дональд Трамп назвал "фальшивой историей" информацию газеты The New York Times, что он якобы сомневается в лояльности вице-президента Майка Пенса. Об этом американский президент сказал 17 ноября, общаясь с журналистами в Белом доме перед отъездом в Калифорнию, пишет "Гордон" со ссылкой на The Hill.

Трамп сказал, что Пенс "на 100% лоялен" и "потрясающий человек". Он назвал статью "типичной фальшивой историей The New York Times.

Издание со ссылкой на источники писало, что Трамп не уверен в Пенсе. По словам собеседников The New York Times, Трамп может рассматривать в качестве замены Пенсу нынешнего постпреда США при ООН Никки Хейли, которая недавно заявила о своем намерении покинуть пост к концу этого года.


популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович
Прорва
Прорва Ирина Халип
Дрозды в тумане
Дрозды в тумане Владимир Халип