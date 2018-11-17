Александр Глеб: Остался один шажочек, и его надо сделать красиво
- 17.11.2018, 22:25
Белорусский футболист рассказал о мотивации сборной перед последним матчем в Лиге Наций.
Хавбек сборной Беларуси Александр Глеб на пресс-конференции рассказал, за счет чего можно достичь успеха в заключительном матче группового раунда Лиги наций с командой Сан-Марино, сообщает «Прессбол».
– Каковы кондиции после встречи с Люксембургом?
– Настроение хорошее, позитивное. Остался один шажочек, и его надо сделать красиво. Поэтому ребята очень мотивированы. Недооценки соперника нет и не может быть. Поэтому завтра с первых минут будем стараться идти в атаку и забивать мячи. Это самое главное. И никакая усталость не препятствие.
– Наш первый матч с этим соперником закончился со счетом 5:0. После этого хозяева пропускают все меньше и меньше. Как вскрывать такую оборону, понимая, что десять-одиннадцать человек будут на своей половине?
– Не торопиться. Не отдавать сопернику мяч. Прессинговать. Оставлять их в обороне. Все-таки они не роботы и тоже будут уставать. А футбол, который показывает сборная Беларуси — это быстрый пас в одно-два касания. Вот за счет этой быстроты и надо проходить эти редуты в обороне Сан-Марино. Я уверен, что у нас завтра все получится. Конечно, каждый может преподнести сюрприз. Но я верю в наших ребят, в нашу сборную. Поэтому считаю, что у нас все будет хорошо.