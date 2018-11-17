Экс-помощник Ельцина: После Путина будет не хаос и развал, а облегчение и подъем 17.11.2018, 22:35

Георгий Сатаров

Фото: Ельцин Центр

К власти может прийти сплотившаяся оппозиция.

Социолог и экс-помощник президента Ельцина Георгий Сатаров полагает, что после того, как Путин покинет пост главы государства, стране не грозит хаос, наоборот — Россию в этом случае ждет «облегчение и подъем».

Об этом Сатаров рассказал в беседе с писателем Дмитрием Быковым. Социолог полагает, что с уходом Путина закончится угнетение, страх, взаимное натравливание людей, по этим причинам сперва люди будут находится в «эйфории», сообщает «Собеседник».

При этом Сатаров не спорит с тем, что новому главе государства придется нелегко. Так, при правлении Путина кончились ресурсы государственной имитации, пустого провождения времени, прикрытого видимостью активной деятельности, полагает социолог. Поэтому новая власть должна будет «все это разгребать и соответственно за это огребать», отмечает он.

Так же любые реальные действия спровоцируют волну недовольства сначала у одних, потом — у других, и получится, что многие недовольны, считает Сатаров.

Полное разрушение путинского режима может спровоцировать набирающий все большие обороты распад экономики, по масштабам близкий со временем распада Советской Империи. Все признаки падения российской экономики отчетливо просматриваются и сейчас.

По мнению социолога, советская система функционировала лучше, чем нынешняя: и внешняя разведка работала хорошо, и КГБ, и сотрудники военной сферы старались. Запас прочности был намного больше, чем теперь, но тогда было ощущение нерушимости — теперь его нет, считает Сатаров.

По мнению социолога, у власти в РФ после Путина могут оказаться те, кто сейчас находится во власти и не доволен тем, что происходит, а также сплотившаяся оппозиция.

Сатаров рассказал, каким должен быть идеальный главы страны. Он считает, что победит тот, кто будет выглядеть простым человеком и осуществит важные и сложные преобразования. «И ему простят все», — считает социолог.

По мнению писателя Дмитрия Быкова, любой получивший власть после Путина, испытает большие трудности. Это неизбежно, поскольку лимит безболезненных действий Путин исчерпал, также он уже достиг предела возможностей быть у власти, но ничего не менять.

Также закончился лимит сохранения его ближайшего окружения, что очевидно уже сейчас. Новому главе РФ нужно будет очень многое сделать.

Он должен будет предпринять ряд непопулярных действий, за что неизбежно подвергнется критике с разных сторон, полагает писатель. Можно надеяться на то, что радость от разрешения публичных дискуссий, свободы выражения мнений и тому подобного позволит сгладить это.