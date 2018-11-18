Во Франции четверть миллиона человек вышли на акции против роста цен на бензин 18.11.2018, 8:06

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Протесты приняли общенациональный характер.

По меньшей мере 229 человек получили ранения, и одна женщина скончалась во Франции во время массовой акции протеста против повышения цен на топливо в субботу, 17 ноября, сообщает dw.com.

Акции, числом не менее 2000, прошли по всей территории страны, в них приняло участие около 283 тысяч человек. Протесты сопровождалась массовыми задержаниями - 117 человек было задержано полицией. Несколько опасных инцидентов произошли во время попыток прорыва автомобилистами блокад и заграждений, построенных участниками акций.

Вечером около 1200 противников президента Макрона в Париже пытались прорваться к президентскому дворцу. Полицейские блокировали их попытки, применив слезоточивый газ.

"Желтые жилеты" недовольны резким повышением цен на топливо: за последний год цены на бензин во Франции выросли на 10-15 процентов, а дизельное топливо подорожало на 24 процента. Правительство уже объявило о том, что рост цен продолжится в следующем году после введения дополнительного налога.

Протестующие могут рассчитывать на широкую поддержку со стороны общественности. Согласно опросу, результаты которого были обнародованы на этой неделе, движение "Желтых жилетов" поддерживают три четверти респондентов. 15 процентов опрошенных выразили готовность лично участвовать в протестных мероприятиях.