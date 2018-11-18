В ЖКХ рассказали, как будут опутывать долгами квартиры «тунеядцев» Новые тарифы начнут действовать с 1 января.

18.11.2018, 8:29

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Фото: tut.by

Новые тарифы начнут действовать с 1 января.

С начала 2019 года граждане, не занятые в экономике, начнут по-новому оплачивать коммуналку. С 1 января по экономически обоснованным тарифам будет оплачиваться горячее водоснабжение, с 1 октября — теплоснабжение.

О новых условиях оплаты коммунальных платежей корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Министерстве ЖКХ.

— С 1 января 2019 г. граждане, включенные в списки не занятых в экономике, будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды). С 1 октября 2019 г. — за теплоснабжение жилых помещений: как централизованное, так и осуществляемое посредством индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов), — сообщила начальник отдела управления экономики Министерства ЖКХ Жанна Попучеева. — Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги производится в отношении плательщиков. Это могут быть собственники жилых помещений, наниматели коммерческого, социального жилья, граждане, заключившие договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. Если не занятый в экономике живет один, то за названные ЖКУ заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг. В случае проживания в квартире двух не занятых в экономике граждан, названные ЖКУ будут начисляться по полным тарифам в отношении обоих.

Данные о потребленных услугах по горячему водоснабжению и теплоснабжению по субсидируемым и экономически обоснованным тарифам будут размещаться в извещении на оплату ЖКУ.

— При оборудовании жилого помещения приборами индивидуального учета расхода тепловой энергии или распределителями тепла на отопительных приборах расчет за теплоснабжение будет производиться в таком же порядке, а по окончании отопительного периода сделают перерасчет исходя из показаний приборов учета, — уточнила Жанна Попучеева.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».