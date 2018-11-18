Как купить авто до $5 тысяч и сэкономить на госпошлине 18.11.2018, 10:12

Обзор недорогих автомобилей полной массой до 1500 килограммов.

Белорусский водитель ищет автомобиль полной массой до 1500 кг - это позволит иметь минимальный платеж по госпошлине (3 б.в.). Но есть и другие условия, с которыми выбор значительно затрудняется, пишет abw.by.

Для начала издание приводит все пожелания автора письма в редакцию:

"С каждым годом выбор моделей и комплектаций на отечественном рынке только уменьшается. Тем, видимо, проще будет осветить вопрос: что сегодня можно купить в РБ из машин разрешенной массой в пределах заветных полутора тонн, отвечающих следующим характеристикам:

Не старше 2010 г.в.

Бензин, атмосферный, от 70 л.с.

МКПП.

До $5000".

Ну что же, давайте "фильтровать" кандидатов. Начнем с полной массы. Ограничение 1500 кг - это серьезно! Отметаются не только все автомобили с гольф-класса, но и большинство более компактных моделей сегмента В. По этой причине приходится вычеркивать из списка Skoda Fabia, Opel Corsa, Renault Logan/Sandero, а ведь по остальным параметрам они подходят!

По большому счету список будет состоять из крохотных ситикаров А-класса и некоторых моделей В-класса, которые умудрились вписаться в весовое ограничение. Но есть важный момент: при подготовке ответа мы ориентировались на заявленные производителем паспортные данные, а в техпаспорте может быть проставлена другая предельно допустимая масса - такие случаи бывали. Поэтому перед покупкой обязательно проверьте документы на автомобиль.

Не менее серьезные ограничители - год выпуска и цена. Из-за этого мы вынуждены вычеркнуть из списка некоторые "проходные" по полной массе модели, которые к тому же в силу их потребительских качеств можно было бы рекомендовать к покупке. В их числе - Ford Fiesta, Mazda2 и Suzuki Splash.

Требования по минимальной мощности (70 л.с.) не позволяют рекомендовать Peugeot 107/Citroёn C1/Toyota Aygo с 1,0-литровым двигателем, который развивает "лишь" 68 л.с. И по этой же причине не включаем в список Toyota Yaris. А ведь по динамическим качествам эти модели практически не уступают рассматриваемым ниже вариантам!

Что в итоге остается? Не так уж много, особенно если убрать модели Lada (Samara II и хэтчбек Kalina с 8-клапанным двигателем) и "китайцев" вроде Geely LC Cross. Формально по требованиям они проходят, но в эту стоимость есть варианты лучше. Их и предложим к рассмотрению.

Так, можно поискать корейский Chevrolet Aveo, но с кузовом хэтчбек и 1,2-литровым двигателем (84 л.с.). Остальные версии (в кузове седан или с 1,4-литровым мотором) будут иметь полную массу свыше 1500 кг. Но и в случае с "правильной" модификацией стоит убедиться в том, что в техпаспорте указаны нужные данные. Это, конечно же, касается и всех остальных вариантов. При бюджете 5000$ можно рассчитывать на экземпляры 2010 г.в. Но предлагаемых к продаже машин в нужной конфигурации - считаные единицы.

Следующий вариант - хэтчбек MitsubishI Colt. В ограничение по массе вписывается любая версия с атмосферным бензиновым двигателем: 1.1 (75 л.с.), 1.3 (95 л.с.) или 1.5 (109 л.с.), даже у последнего варианта заявленная полная масса - 1465 кг. Проблема в том, что на рынке преобладают экземпляры более ранних лет выпуска, а в лучшем случае это и будет 2010-й, причем стоимость таких машин уже приближается (или даже слегка превышает) ценовую планку 5000$.

Nissan Micra (К12) выпускали как раз до 2010 года, следующее поколение уже выходит за рамки бюджета. Ну а данный вариант вписывается и в ценовые рамки, и в ограничения по весу. Так что можно брать с любым из бензиновых моторов, кроме базового 1,2-литрового, потому как его мощность - всего 65 л.с. Поэтому ищите версию 1.2, но мощностью 80 л.с. Альтернатива - двигатель 1.4 (88 л.с.), а также довольно редкая версия 1.6 (110 л.с.).

Наконец, не забудем про Renault Twingo, но только в версии с 16-клапанным двигателем 1.2, поскольку она развивает 75 л.с. против 60 л.с. у 8-клапанного варианта. И снова придется рассчитывать на 2010 год.

Каким вариантам отдать предпочтение? С точки зрения потребительских качеств и общего уровня надежности лучше выглядят "японцы" Colt и Micra. Однако с учетом небольшого числа предложений по каждой из моделей, а также возраста автомобилей рекомендуем не ограничивать еще больше поиск и рассматривать к покупке все предложения. А в конечном счете отдать предпочтение тому экземпляру, который окажется в лучшем техническом состоянии или же понравится больше всего. При этом принципиальное значение имеет состояние кузова, ведь все остальное у этих малолитражек чинится относительно недорого.