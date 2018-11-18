Демонстранты во Франции пытались прорваться в президентский дворец 2 18.11.2018, 10:46

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Фото: EPA/UPG

Масштабная акция «желтых жилетов» направлена против роста цен на бензин.

Во Франции в результате масштабных протестов против повышения цен на топливо количество пострадавших возросло до 229 человек, еще 117 задержаны.

Об этом сообщает Wirral Globe.

Фото: EPA/UPG

Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались попасть в президентский дворец.

Фото: EPA/UPG

Позже сотни демонстрантов собрались на улице, где расположена резиденция Эммануэля Макрона.

Фото: EPA/UPG

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Фото: EPA/UPG

Сообщалось об одном погибшем и о 47 раненых.

Фото: EPA/UPG

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.