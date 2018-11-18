Хоккеисты «Гомеля» досрочно вышли в суперфинальную стадию Континентального кубка 18.11.2018, 10:52

Гомельчане вырвали победу, уступая по ходу поединка.

Хоккеисты «Гомеля» одержали вторую победу в 3-м раунде Континентального кубка во французском Лионе и досрочно вышли в суперфинальную стадию турнира.

17 ноября гомельчане выиграли у хозяев турнира французского «Лиона».

«Гомель» — «Лион» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), сообщает tut.by.

Шайбы: 0:1 — Лавров (Льорка, Анкерст, 7.17, в большинстве), 1:1 — Сусло (Соломонов, 26.30), 2:1 — Жидких (40.31).

Броски: 29−24 (9−9, 10−6, 10−9).

Штраф: 12−10.

Вратари: Бобарико (95,83% отраженных бросков) — Стоянович (58.55−59.03, 59.03−59−16) (93,10% отраженных бросков).

Гомельчане вырвали победу, уступая по ходу поединка. Решающий гол в активе одного из лучших бомбардиров команды нынешнего сезона Александра Жидких.

В другом матче дня в нашей группе «D» казахстанский «Арлан» из Кокшетау взял верх над латвийским «Курбадсом» — 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

В первый день турнира гомельчане уверенно победили «Курбадс» — 6:2, а «Лион» в серии послематчевых буллитов уступил «Арлану» — 1:2.

Таким образом, после двух игровых дней «Гомель» набрал 6 очков и не только единолично возглавил турнирную таблицу, но и досрочно оформил выход в суперфинальный раунд, куда выходят две лучшие команды группы.

1. Гомель — 6 очков (2 матча; разница шайб 8−3)

2. Арлан — 4 (2; 6−4)

3. «Лион» — 1 (2; 2−4)

4. «Курбадс» — 1 (2; 5−10).

Гомельчане заключительный поединок проведут против «Арлана» (18 ноября, 16.00).

В суперфинал выйдут две лучшие команды групп «D» и «E».

В группе «E» за две путевки в суперфинал сразятся «Белфаст Джайантс» (Белфаст, Великобритания), «Катовице» (Катовице, Польша), «Медвешчак» (Загреб, Хорватия), «Риттен Спорт» (Италия).

Суперфинал (11−13 января 2019 года)

1-е место группы «D»

2-е место группы «D»

1-е место группы «E»

2-е место группы «E».

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/04 годов гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).