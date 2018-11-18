Эльдорадо XXI века: где и как находят самые большие самородки 18.11.2018, 10:59

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Есть страна, где налогов на добычу золота нет, а лицензия стоит всего от 25 долларов.

В сентябре 2018-го вблизи Калгурли в Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных золотых самородка весом 95 и 63 килограмм общей стоимостью почти 5 миллионов долларов. Но не только промышленникам везет на удивительные находки. В этом же штате восемь лет назад трое золотоискателей-любителей с помощью металлодетектора нашли 23-килограммовый кусок золота на миллион долларов. Третий по величине самородок под названием Ausrox сейчас хранится в Музее природы и науки Перо в техасском Далласе, пишет vokrugsveta.ua.

Австралия — второй крупнейший производитель золота в мире

По итогам 2017 года Австралия стала вторым крупнейшим производителем золота в мире: почти 290 тонн золота. В первой пятерке стран также находятся Китай (429 тонн), Россия (272 тонн), США (244 тонн) и Канада (171 тонн).

В то же время, в стране Оз, как ласково называют ее австралийцы, обнаружены самые большие в мире запасы золота: 9,8 тысяч тонн или 18% всех разведанных подземных запасов, которые оцениваются в 54 тысячи тонн. Тогда как надземные запасы, то есть уже добытые, составляют 190 тысяч тонн.

Месторождения золота встречаются здесь во всех штатах, однако крайне неравномерно. Самые богатые места достались малонаселенной Западной Австралии. На регион, занимающий третью часть материка, приходится почти 70% золотодобычи. Здесь же находятся крупнейшие открытые карьеры в Боддингтоне и Калгурли, основанном во времена золотой лихорадки.

В поисках золота также исследуют Новый Южный Уэльс, где в 1851 году неподалеку от города Батерст впервые в истории Австралии обнаружили золото. Практически в это же время золотая лихорадка охватила и юго-восточный штат Виктория. Территория между тремя городами Бичворт, Бендиго и Балларат до сих пор именуется «Золотым треугольником» и привлекает искателей сокровищ со всего мира.

Тут же находили самые крупные самородки в истории:

В 1869 году недалеко от Молиагула двое старателей обнаружили самый большой из когда-либо найденных в мире самородков весом 72 кг. По нынешним расценкам стоимость «Желанного незнакомца» (Welcome Stranger) равна 3 млн долларов. Оригинал сразу же распилили и пустили на переплавку, но его реплику можно увидеть в Городском музее Мельбурна.

Спустя столетие, в 1980 году в окрестностях Кингауэра с помощью металлоискателя всего в 30 см от поверхности земли обнаружили самородок весом около 27 кг, названный «Рукой веры». Находка продана за миллион долларов казино Golden Nugget в Лас-Вегасе, в лобби которого находится по сей день.

Здесь каждый может добывать золото

Австралия, какой мы ее знаем, обязана старателям. И с каждым годом их количество только увеличивается. Во многом благодаря привлекательным условиям для туристической и любительской добычи золота.

Искать золото может любой житель или гость страны, получивший разрешение на разведку полезных ископаемых. Лицензии отличаются в зависимости от штата и вида деятельности, стоят от 25 долларов, оформляются за несколько минут по интернету и действует год, два, а то и пожизненно.

В разрешении указывается, какое оборудование можно использовать и где. Например, в штате Виктория разрешено только ручное оборудование: кирки, лопаты, сита и лотки. Установить минидрагу для намывки золота в ручье тут не получится. Стоит помнить, что искать золото нельзя в заповедных зонах, среде обитания аборигенов, на территории городов.

Намывание речного песка, как это делали старатели XIX века, приносит в среднем 30-50 долларов в неделю, тогда как с металлодетектором, как говорится, предел – только небо. Вы можете обнаружить блестящий самородок стоимостью 20 долларов, 20 тыс. долларов и даже миллион. А кому-то удается найти состояние буквально под ногами: редкие везунчики спотыкаются о самородки или находят их на горных склонах после дождя.

Все обнаруженное золото в пределах норм – ваше и не облагается налогами. Например, в Западной Австралии разрешается добывать до 20 кг золота, а в штате Новый Южный Уэльс – не больше 50 грамм золота, или 5 самородков по 10 грамм, за 48 часов. Благородный металл можно сдать в пункты приема или частным скупщикам, вывезти из страны. А вот максимальный штраф за незаконную индивидуальную разведку может составлять 150 тысяч долларов.

Добыча золота – по-прежнему тяжелый и рискованный труд

Даже в XXI веке c наличием современного оборудования разведка и добыча золота – занятие не для всех. На золотых приисках Австралии, часто безлюдных и неприветливых, нещадно палит солнце. Температура может достигать 50 градусов Цельсия. Повсюду пыль, насекомые и змеи, в том числе ядовитые. Не забываем о крокодилах в водоемах. Но стоит взять в руки найденный кусочек золота – как человек тут же попадает в его власть и принимается за поиски с удвоенной силой.

«Я работаю круглый год, но в определенный период становится так жарко, что техника буквально закипает. Можно сильно обжечься об камни, плавится обувь. Все это в сочетании с пылью делает рабочую обстановку невыносимой, и вы понимаете, что ни один человек не должен находиться там в это время года! Поэтому разумно делать перерыв на четыре недели с середины января», – советует Алекс Стед, участник шоу «Австралийские золотоискатели» на канале Viasat Explore.

38-летний британец Алекс Стед переехал в Австралию из Корнуолла. Впервые он приехал сюда в 2011 году на пару месяцев.

«Мы с другом купили право на добычу, которое стоило около 25 австралийских долларов. Цена не меняется многие годы, и это дает вам право на разведку с ручными инструментами в любом свободном месте, которое можно взять в аренду, – рассказывает свою историю Алекс. – Прошло около недели, прежде чем я нашел свой первый кусок золота – однограммовый самородок стоимостью около 34 фунтов стерлингов. Я не мог в это поверить».

Вернувшись в Англию, Алекс понял, что прежняя жизнь больше не для него.

«Друзья считают меня чокнутым, ведь я с шести лет мечтал стать старателем, – признается он. – У меня было несколько проектов – компьютерная компания, три магазина по продаже электронных сигарет и производство жидкостей для них. Но однажды после долгого дня перед компьютером и проверкой бухгалтерских счетов я осознал, что трачу время впустую. В это же время в австралийском буше я мог увидеть кенгуру, пройти несколько миль и вечером лечь спать с чувством, что ради этого дня стоило жить. В конечном итоге я понял, что готов променять офис на жизнь в глубинке, и продал свои активы».

Алекс осел в небольшом шахтерском городке Леонора с одной аптекой, несколькими магазинами и двумя пабами. В одном из них он нашел то, что не купишь ни за какие богатства мира – любовь. Сейчас Алекс женат, воспитывает маленькую дочку, владеет 14 золотыми приисками и, несмотря на просьбы жены найти нормальную работу, мечтает найти столько золота, чтобы открыть небольшую горнодобывающую компанию.

Золотоискатели тратят больше, чем зарабатывают

Быть золотоискателем стоит недешево. Нужен хороший металлодетектор от 3 до 10 тысяч долларов. Конечно, его можно взять на прокат. Но все равно придется заплатить за обучение, переезды, услуги проводника. Желающие заниматься промышленной добычей должны платить за аренду участка, лицензию на добычу, тяжелую технику и восстановление земли.

«Мы, старатели, глупые люди, – смеется другой участник «Австралийских золотоискателей» Грег Кларк. – Мы тратим тысячи долларов на транспорт, сотни долларов на топливо, еще больше на оборудование, и все ради 50 долларового самородка».

Грега и его жену Крис познакомила любовь к золоту. Будущая супруга не решалась в одиночку отправиться на поиски золота, поэтому разместила объявление в газете о наборе группы. Грег был одним из тех, кто откликнулся. С тех пор прошло 13 лет, и все это время они не расставались.

«В свой медовый месяц мы отправились на поиски золота», – смеется Крис. «И ничего не нашли», – добавляет Грег.

Шесть лет назад Крис и Грег отказались от прежней жизни в Брисбене и потратили все свои сбережения на золотую мечту. Они живут кочевниками в трейлере в четырех тысячах километров от дома в западноавстралийских Голдфилдах, но не представляют иной жизни.

«Мы не сказочно богаты, но нам комфортно, – говорит Грег. – И по какой-то причине, как я встретил Крис, каждый раз, когда мы действительно нуждались в долларе, нам удавалось найти золото».

Крис настроена столь же оптимистично: «Несколько месяцев назад объявили о большой золотой находке возле Калгурли стоимостью несколько миллионов долларов. Это может случиться и с нами. Никогда не знаешь».