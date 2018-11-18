Как экзамен превратился в вакханалию 9 Кирилл Иванов «Солидарность»

18.11.2018, 11:10

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Эволюция опасений Лукашенко.

На минувшей неделе, принимая кадровые решения, правитель сделал любопытное заявление о предстоящих в ближайшее время политических событиях в Беларуси:

— Будущий год — это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И «выборы парламента», и «президента». Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. Нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам это не простит. Политическая кампания — это экзамен. Поэтому нам придется сдавать и один, и второй экзамен, и отчитываться перед народом.

Слово «вакханалия», которым Александр Лукашенко охарактеризовал грядущие кампании, многим бросилась в глаза. Как отметил политический обозреватель Александр Класковский, судя по экспрессивному словечку, правителем «с плохо скрытой брезгливостью воспринимается сама необходимость блюсти ритуал, прописанный в конституции, выполнять формальности для продления власти».

Мы же вспомним, как диктатор отзывался о «выборах президента» во время предыдущих кампаний.

2015

Последние «выборы» независимые эксперты назвали едва ли ни самыми скучными. Да и сам Лукашенко не скрывал, что для него главное — чтобы все было «на высочайшем уровне».

— Выборы президента — это главное общественно-политическое событие для любой страны, тем более для нашей, где полномочия президента весьма велики. Отдавая свой голос в пользу того или иного кандидата, граждане Беларуси определяют судьбу государства, куда и как мы будем двигаться дальше, какой путь развития при этом изберем. (…)

Это экзамен перед народом, перед теми, кто доверил нам судьбу Беларуси. (…)

— Это важнейшее политическое мероприятие, и мы должны обеспечить его проведение на высочайшем уровне. При этом хочу подчеркнуть, что еще никогда не было таких возможностей для проведения выборов на том уровне, чтобы никто не смог даже упрекнуть нас, подкопаться под какие-то проблемы и вопросы. (Из выступления на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам).

— Выборы — это экзамен для власти в целом. И к этому экзамену мы должны достойно подготовиться без всякого популизма, чтобы вы нас потом после выборов не упрекали, что что-то пообещали, но после выборов забыли. (Из выступления во время посещения ОАО «Минский тракторный завод»).

2010

Восемь лет назад правитель оправдывался за качество изменений в Избирательный кодекс. Огонька, как во время первых кампаний, в его речах уже не было.

— 2010-й — год значимых политических событий: выборов в местные Советы депутатов, которые начались, и начала президентской избирательной кампании.

Выборы проводятся по новым правилам — в Избирательный кодекс внесены серьезные изменения, которые свидетельствуют о зрелости белорусской общественно–политической системы. И то, что сегодня кричат, что «это декоративное изменение», ну, для тех, кого народ и так не изберет, и они, уже испугавшись, сняли свои кандидатуры, что ни делай, все будет декоративно, пока мы их не приведем и сюда не посадим за руку.

Я не буду говорить о значении выборов. Они очень важны. Потому что эти выборы, которые начались, для людей. (Из послания народу и «парламенту»).

2005

О внешней и внутренней угрозе во время выборов белорусы услышали и накануне кампании 2006-го. Как и слово «экзамен».

— Мы подходим к очень важному этапу развития нашего государства, политическому моменту — президентским «выборам», поэтому все больше и больше так называемые оппозиционеры и люди, которые к нам не очень хорошо относятся, хотели бы видеть то, что именно они хотели бы видеть, а не то, что происходит в Беларуси. Определенные люди будут пытаться накалить обстановку. (Из выступления на совещании по вопросам внутренней и внешней политики).

— К президентским выборам мы относимся как к экзамену, который я буду прежде всего сдавать, и правительство, да и все ветви власти. У нас так принято. Это экзамен. А к экзамену всегда готовятся очень солидно. Конечно, мы готовимся к этому, и не просто для того, чтобы выйти на телеэкран и рассказать, что мы будем делать и какие мы хорошие. Нас народ видит десять лет. (Из ответа на вопрос во время пресс–конференции для российских региональных СМИ).

— Наступающий год — год президентских «выборов». Это год, когда власти предстоит держать свой главный политический экзамен — экзамен перед народом. И мы постараемся сдать его достойно! (Из новогоднего поздравления).

2001

Вторая президентская кампания прошла спустя семь лет, что стало возможно непризнанному на Западе референдуму 1996-го. В заявлениях Лукашенко начали появляться обвинения внешних сил и оппозиции в сговоре и попытках захвата власти.

— Запад и его спецслужбы оказывают политическое, экономическое и дипломатическое давление на белорусский народ накануне назначенных на осень президентских выборов. (…)

Мы не можем и не имеем права проиграть эту кампанию. Проиграем эти выборы — дни России будут сочтены. (Из выступления на совещании с представителями исполнительной власти).

1994

Первые выборы президента. Для Лукашенко все только начинается, кампания еще не воспринимается вынужденной рутиной.

— Знаю — вас долго обманывали. Знаю — вы устали верить. Я не прошу у вас президентский портфель. Я хочу вернуть вам веру в будущее. Подумайте о судьбе ваших детей. Я хочу зажечь хотя бы маленький свет в конце тоннеля, свет надежды в ваших измученных сердцах. (…)

23 июня 1994 года вы будете выбирать первого президента Беларуси. Посоветуйтесь с совестью и сделайте выбор». (Из предвыборной листовки кандидата Лукашенко).

Кирилл Иванов «Солидарность»