Храм, который построил белорусский Гауди 18.11.2018, 11:47

История святыни, возведенные на деньги от продажи кладов.

Что общего между храмом Успения Богородицы ХIX века в болгарском селе Делень, Воскресенским собором в Костроме (ХVII в.) и костелом Богоматери Ружанцовой начала ХХ столетия в белорусском местечке Солы? Все три святыни были построены на средства, вырученные от продажи найденных кладов, но наша интересна еще и тем, что ее сравнивают с произведениями гениального каталонца Антонио Гауди. Впрочем, обо всем по порядку, пишет planetabelarus.by.

В книжках по истории зодчества костел в Солах называют памятником архитектуры стиля модерн (реже – постмодерн). Так-то оно так, говорит экскурсовод Ярош Малишевский, вместе с которым мы попали в нынешний агрогородок на Сморгонщине в рамках экскурсии «Белорусская мозаика», но именно этот храм вобрал в себя элементы самых популярных стилей последнего тысячелетия. Судите сами: выложенные из каменных блоков контрфорсы служат напоминанием о готике, боковые галереи-аркады – уже ренессансная реминисценция, а двухъярусная башня-звонница и фигурные щиты фасадов словно бы пришли из эпохи барокко. Своеобразие постройке придает и полукруглый в плане притвор наподобие барбакана.

Фото: planetabelarus.by

«У архітэктуры касцёла дойлід адхіляе патрабаванне абавязковай франтальнай сіметрыі, бо ўпэўнены, што толькі пры існаванні творчай свабоды магчыма дасягнуць жывога кампазіцыйнага руху архітэктурных мас, – пишет про этот храм кандидат искусствоведения Анатолий Кулагин. – Кампазіцыя і архітэктура будынка разлічаны на ўспрыманне ў прасторы – да гэтага заклікае яго дынамічная асіметрычнасць. Надзелены гіпертрафаванай пластычнасцю і маляўнічасцю храм па свайму характару набліжаецца да своеасаблівай архітэктурнай скульптуры».

Фото: planetabelarus.by

Автором удивительного проекта, отмеченного повышенной пластической экспрессией, стал зодчий Адам Дубанович. О нем известно немногое – разве лишь то, что, помимо сольского чуда, он участвовал в проектировании Дома стрелка в Гродно (ныне Дом офицеров на улице Ожешко). Это здание более позднее, чем костел, но тоже асимметричное, выполненное в стиле конструктивизма. Кстати, Дом офицеров со зрительным залом на 800 мест долгое время был главной концертной площадкой города над Неманом.

Фото: planetabelarus.by

Гродненский Дом стрелка заложили в 1934 году – именно тогда завершилось восьмилетнее строительство храма в Солах под руководством прораба со звучным именем Бонифаций Трахневич. Еще около двух лет продолжалась работа над его интерьерами, местами не уступающими по оригинальности внешнему виду храма – к ним мы вернемся чуть позже.

Фото: planetabelarus.by

А начиналось все с того, что после Первой мировой войны жители Сол решили построить здесь каменный храм – на месте многократно сгоравшего деревянного. Впервые деревянный костел в деревне Солы был построен во второй половине ХVI века на средства легендарного гетмана Христофора Радзивилла (Перуна), в других источниках – на средства его жены. В 1656 году храм сгорел во время Тринадцатилетней войны с Русским царством и был восстановлен в 1699-м, но опять сожжен вместе с Солами при подавлении восстания Костюшко. Новый деревянный храм, заложенный на этом месте, сгорел в войну 1812 года, а следующий, построенный в 1829-м (по иным сведениям, в 1849-м), – перестал существовать в 1915 году…

Наконец, прихожане Сол решили разорвать череду огненных несчастий и возвести на пепелище пусть и небольшой храм, но из камня. И когда стали копать котлован под фундамент, неожиданно наткнулись на самый настоящий клад – церковную «схованку» середины ХVII века. Предметы из драгметаллов удачно продали на мировых аукционах, рассказывает Ярош Малишевский, а на вырученные средства – около полумиллиона злотых – воздвигли храм намного больший, нежели планировалось изначально.

Фото: planetabelarus.by

Эта стройка стала для Сол без преувеличения всенародной. В свободное время на ней работало большинство жителей деревни.

Фото: planetabelarus.by

Более того, когда дело дошло до росписи храмовых интерьеров, натурщиками для художников стали также местные жители – поэтому теперь, глядя на лики святых в храме, многие сольцы узнают в них… своих дедушек и бабушек.

Но, пожалуй, самые интересные фрески этого необычного костела находятся по бокам от главного алтаря. Одна из них изображает оборону Ясногорского монастыря в Ченстохове в 1655 году, а другая – так называемое «Чудо над Вислой» – победу Войска польского над Красной армией в сражении на подступах к Варшаве в 1920 году. Ни в одном другом храме Беларуси вы не найдете фрески с поверженным советским флагом. Автор этих работ – известный живописец, выпускник Виленского университета Петр Сергиевич.

Когда в 1949 году был арестован и выслан местный ксендз, сольцы продолжали самостоятельно ходить в храм. Власти направили к костелу подводы с зерном, чтобы устроить там склад, но женщины легли на дорогу перед повозками, а мужчины стали у дверей с топорами… Так и отстояли свою грациозную святыню, похожую на увеличенную во стократ статуэтку, – для себя, и для всех нас.