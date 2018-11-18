Мэй: Курс, который я установила, верный и единственный 18.11.2018, 11:54

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер Британии заявила, что не видит альтернативы ее плану по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не существует альтернативного плана по выходу страны из состава Европейского союза.

Она напомнила, что во время переговоров сторонам удалось договориться о "подробных условиях" выхода и "широких условиях" будущих отношений, передает The Sun.

"Нет альтернативного плана. Нет иных условий, на которых мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать", - заявила Мэй.

Премьер-министр считает, что выход из состава ЕС пойдет на пользу Великобритании.

14 ноября премьер-министр Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время краткого выступления перед СМИ Мэй заявила, что "проект соглашения о выходе из Европейского Союза был лучшим, о котором можно было бы договориться". Еще летом 2018 года Кабинет министров согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

План премьера не поддерживает ряд влиятельных членов Консервативной партии.

15 ноября из-за несогласия с условиями соглашения в отставку ушел министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Также в отставку ушла министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Согласно плану Мэй, для окончательного выхода Британии из ЕС и достижения договоренности в сфере торговли вводится переходной период до 31 декабря 2020 года. До его завершения, между ЕС и Британией будет действовать старый таможенный режим и Лондон будет обязан соблюдать европейское регуляторное законодательство.

Переходной период может быть по согласию сторон продлен Объединенным комитететом представителей ЕС и Британии после декабря 2020 года, но допустимые сроки его продления не уточняются.

Соглашение гарантирует права граждан стран ЕС на территории Британии в плане свободного перемещения и аналогичные права британцев, проживающих на материке. Режим свободного перемещения граждан Британии и стран ЕС будет действовать до конца переходного периода.

До 31 декабря 2020 года Великобритания остается в юридическом поле ЕС - общеевропейское законодательство будет превалировать над национальным.

Откладывается решение вопроса границы с Ирландией, ЕС также согласился сократить сумму финансовых претензий к Лондону, своеобразный "счет за выход" из состава союза, однако, сумма в соглашении не указывается.

Теперь текст соглашения должен рассмотреть Совет Европы, который, скорее всего, его утвердит.