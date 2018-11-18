Фотофакт: Будущее Минска показали в одной картинке 18.11.2018, 11:59

Опубликована карта из «секретного архива» Минскградо.

Телеграм-канал «Горад для гараджан» опубликовал очередную карту из «секретного архива Минскградо» — снос и уплотнение в одной картинке, сообщает the-village.me.

«Хотя и говорят, что Минск не резиновый, но в ближайшем десятилетии в городе будут еще строить и строить. И застройка на свободных территориях будет занимать только первое место с конца: Лебяжий, Лошица, Сухарево и Зеленый бор на востоке столицы. Вот и все. Все остальное — снос и уплотнение, — пишет телеграм-канал. — Достанется и частному сектору и двухэтажкам, и кварталам 60-70-х гг. Кварталы в районе ул. Шевченко, Золотая Горка, Чкалова, Пролетарка, Осмоловка, Тракторный и Автозавод, Орловка, Розочка и многострадальная Грушевка etc. Этим районам точно уже надо сейчас готовится к серьезным баталиям на общественных обсуждениях.Отдельный тема — освоение территорий бывших предприятий и воинских частей. В лидерах — Минск-Мир, птицефабрика им Крупской, в/ч на Маяковского, Кулешова/Кабушкина».