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Матеуш Моравецкий: Что остановит Путина от того, чтобы пойти на Киев?

  • 18.11.2018, 12:09
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Матеуш Моравецкий
Фото: PAP

Премьер Польши – о последствиях строительства «Северного потока-2».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода Северный поток-2 несет в себе потенциальную опасность для европейской общности.

Об этом сообщает РАР.

"Я знаю позицию немецкого правительства о том, что это бизнес-проект (строительство газопровода - ред.). Но к востоку от Одры никто в это не верит", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что понимает, что все же, это политический проект. А также то, что роль Украины как транзитной страны для поставки газа должна сохраниться.

"Если после построения Северного потока-2 выяснится, что украинская газотранспортная система не нужна, то что остановит Владимира Путина от того, чтобы пойти на Киев?", - заявил польский премьер.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что строительство Северного потока-2 представляет опасность как для Украины и Словакии, так и для Польши.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.


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