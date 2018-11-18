Борьба за Курилы: в России признали поражение в конфликте с Японией 5 18.11.2018, 12:41

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Возвращение островов является главным условием заключения мирного договора с РФ.

В случае потери Россией Курильских островов страна лишится не только части материальной прибыли, но и стратегически важного и одного из самых удобных выходов в море.

Такое заявление в интервью "КП" сделал старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. Он дал экспертную оценку потери для РФ четырех спорных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), пишет obozrevatel.com.

Кузьминков отметил, что на Итурупе находится крупнейшее в мире месторождение рения — редчайшего и дорогостоящего металла, который используется в ракетостроении и сверхзвуковой авиации.

"Добывать его нужно на вулкане, что непросто, но при поставленном деле можно хорошо на этом зарабатывать. Кроме того, это отличный рыбный промысел, который сейчас является основой экономики Курил", — сказал он, уточнив, что не сомневается — японцы, получив острова, "сделают их туристической Меккой с термальными источниками".

Эксперт назвал роль Курил с военной точки зрения огромной, так как рядом с ними находятся незамерзающие глубоководные проливы, которые связывают Охотское море с Тихим океаном.

"Причем если Шикотан и Хабомаи, которые находятся чуть в стороне от основной гряды, не сильно влияют на границы, то передача Японии Итурупа и Кунашира лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан. Ведь северные курильские проливы слишком мелкие и не подходят для флота", — отметил он.

Радиолокационные станции военных на Курилах, по его словам, "значительно увеличили бы их зону действия по сравнению с размещением на Хоккайдо".

"По моему мнению, единственный реальный вариант на сегодня — это подписание мирного договора. И последующее создание комиссии по делимитации границ, которая будет заседать хоть 100 лет, но ни к какому решению так и не придет", - добавил он.

Отметим, конфликт из-за территорий между странами тянется с 1956 года, когда СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, по мнению японской стороны, принадлежат им.

Свою точку зрения они аргументируют соответствующим положением в Трактате о торговле и границах 1855 года. РФ считает, что эти острова по итогам окончания Второй мировой принадлежат ей.

Возвращение островов Японии является главным условием заключения мирного договора с РФ, который по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан.

Напомним, в феврале 2018-го российский спецназ водрузил флаг РФ над Южными Курилами. Такая реакция последовала в ответ на митинги в Токио, где японцы в очередной раз заявили, что острова принадлежат им.

В сентябре текущего года в правительстве Японии резко осадили Путина и отказались подписывать мирное соглашение. Прозвучало заявление о том, что страна не собирается налаживать отношения с РФ, пока та не вернет ей Курильские острова.

Напомним, недавно Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Так, премьер-министр Синдзо Абэ признал, что отношения между двумя странами находятся в "ненормальном состоянии".

Позже Синдзо Абэ заявил, что Япония собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.