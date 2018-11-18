Чиновники бойкотируют декрет Лукашенко о «тунеядцах»? 5 Виктор Малишевский

18.11.2018, 13:25

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Следите за цифрами.

В январе 2018 года Лукашенко переписывает антитунеядский декрет в декрет «о содействии занятости». Было «в целях предупреждения социального иждивенчества». Стало «в целях активизации деятельности государственных органов по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве».

А днями правительство подправило Государственную программу содействия занятости до 2020 года. В результате, например, средств мониторинг социально-трудовой сферы в 2018 году стало вдвое меньше. Было 20 748 рублей, стало – 10 649 рублей. И не просто в два раза меньше, но даже меньше прошлого года. Это особенно интересно, потому как в обновленном Декрете о содействии занятости правительству прямо указано «проводить мониторинг».

Следите за руками… Почитаем декрет о содействии занятости и сравним с правками в программе содействия занятости

Источник: antijournalist.by

Из декрета о занятости:

«… содействуют в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места»

А что в реальности…

Расходы на переезд безработных, переселяющихся в другую местность – минус 45,8 тысяч рублей от запланированного финансирования в 2018 году.

Из декрета о занятости:

«…индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда»

А что в реальности…

Статья расходов «Организация обучения граждан, включая работников из числа принятых на работу граждан, подлежащих высвобождению, высвобожденных другими нанимателями или впервые ищущих работу» — минус 17% (там почти миллион рублей).

С другой стороны, увеличена компенсация затрат нанимателей на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов. Особенно солидная прибавка Гроденской области (здесь в три раза). Но Минск по этой позиции почему-то урезали в два раза.

Выросло финансирование «мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности».

Из декрета о занятости:

«…организуют временную занятость граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах»

А что в реальности…

Здесь все в порядке. Финансирование оплачиваемых общественных работ выросло на 15% или почти на 700 тысяч рублей.

Из декрета о занятости:

«…оказывают безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организуют их обучение правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставляют финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности»

А что в реальности…

Содействие безработным в организации предпринимательской, ремесленной деятельности потеряло 8% запланированного финансирования или почти полмиллиона рублей.

Кстати, с момента выхода переписанного антитунеядского Декрета, количество белорусов занятых в экономике Беларуси уменьшилось на 12 700 человек. При этом количество уволенных превысило количество принятых на работу на 41 770 человек. А вот в органах госуправления, наоборот, больше чиновников принято на работу, чем уволено.

Виктор Малишевский