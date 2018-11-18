Адвокат: Янукович не может двигаться 5 18.11.2018, 13:52

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ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

ФОТО: КОММЕРСАНТ

В России подтвердили тяжелое состояние экс-правителя Украины.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию, находится в тяжелом состоянии и не может двигаться.

Об этом заявил один из его адвокатов Александр Горошинский. По его словам, его подзащитный не сможет выступать с последним словом в суде о государственной измене 19 ноября, передает "Громадське".

"Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (по которой Янукович должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться", - сказал адвокат.

Горошинский рассказал, что Янукович до сих пор состоянию на 18 ноября находится в больнице.

В понедельник, 19 ноября, обвиняемый в госизмене беглый экс-президент Украины Виктор Янукович должен был выступить в суде с последним словом.