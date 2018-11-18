Рост зарплат и дешевая ипотека привели к строительному буму в Польше 18.11.2018, 14:08

Фото: Property Journal

Доходы поляков выросли более чем наполовину и они вкладываются в недвижимость.

В 2019 году, по мнению экспертов, цены на недвижимость в Польше продолжат расти. Однако пока, несмотря на рост цен жилье продолжает хорошо продаваться, сообщает «Радио Польша» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

«Это уже жилищный пузырь», - пишет издание Rzeczpospolita. Продажи и предложения снижаются, а темп роста цен в Варшаве, Щецине, Гданьске и Люблине выражается двузначными числами.

«В любой момент мы пересечем границу цен 2007-2008 годов», - прогнозирует Бартош Турек из компании Open Finance.

В 2019 году, по мнению экспертов, цены продолжат расти. «Динамика изменений будет уже меньшая. Скорее всего изменения цен будут колебаться на уровне 5%», - прогнозирует Бартош Турек.

Предложения поддерживают также и дешевые кредиты, общая стоимость которых в этом году должна быть самой высокой за последние десять лет.

«Заработные платы поляков выросли больше чем на половину, ипотечные кредиты больше чем в половину ниже, а инфляция подняла общий уровень цен на 20-25%», - отмечает Бартош Турек.

Повышение цен на квартиры стимулирует быстрое подорожание строительных материалов и земли. «Эту стоимость застройщики перебрасывают на клиентов», - подчеркивает Турек.

Владелец агентства недвижимости Estatic Лукаш Выдровский оценивает, что если рост цен продолжит расти в таком же темпе, то часть покупателей может просто потерять интерес.

Однако пока, несмотря на рост цен жилье продолжает хорошо продаваться, пишет Rzeczpospolita. «Поляки могут платить больше. Они богатеют, повышается уровень жизни, они ищут, куда вложить капитал, недвижимость всегда была такого рода инвестицией», - объясняет Лукаш Выдровский.