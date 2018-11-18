Белорусы собрали деньги на 20 грузовиков камней для Кревского замка 1 18.11.2018, 14:33

ФОто: nn.by

Некоторые привезли валуны собственными автомобилями.

Кревский замок — одно из звеньев «каменной цепи», возведенной первыми князьями Великого Княжества для защиты от крестоносцев. С ним связаны многие исторические события, в том числе Кревская уния. Само название «Крево» историки выводят от кривичей. Его реставрацию начали в прошлом году, под пристальным контролем историков из Академии наук. Однако столкнулись с неожиданной проблемой, пишет nn.by.

«Разговаривал с реставраторами Кревского замка — у них закончились камни. Все, которые раньше вывалились из стен, подняты с земли и аккуратно вставлены на место. Но ясно, что за столько лет разрушения многое растащили по стройкам люди». Пусть каждый привезет в Крево камень! — с таким необычным призывом выступил основатель курсов «Мовананова» Глеб Лободенко.

ФОто: nn.by

На призыв откликнулись многие. Светлана и Якуб Колосы, Дмитрий Карабач и Андрей Игнатик из Подороска (Волковысский район) привезли прицеп валунов своей машиной.

ФОто: nn.by

ФОто: nn.by

ФОто: nn.by

Другие перевели на камни для Кревского замка деньги. На данный момент получено 1300 рублей. Обещано еще 2150 рублей.

10-тонный грузовик камней с доставкой стоит 160 рублей. Таким образом, всего Лободенко насобирал на 20 грузовиков!

«За собранные средства, начиная с понедельника, ежедневно под замок будут подвозить 10—20 тонн камней. Вероятно, этого хватит, чтобы строители закончили запланированную на этот год западную стену, — пишет Лободенко. — На будущий год выделено государственное финансирование, куда заложены и камни. Но будем держать руку на пульсе — и в случае необходимости мобилизируемся снова. Чтобы восстановить все замковые стены, надо не одна сотня тонн. Поэтому, допускаю, что нам еще предстоит подключиться. В общем, это мощь гражданского общества: вчера вы пожертвовали деньги, а уже сегодня камни привезли на замок и работа пошла дальше!» — пишет Лободенко.

«Кто захочет привезти в Крево свои пару камней — пишите, подскажу, где взять там неподалеку, — добавляет он. — Вы только подумайте: приедете потом в Крево, под восстановленный замок — и скажете внукам: а здесь есть и моя пара камней!» — пишет Лободенко.

Лободенко уточняет, что желательны камни диаметром 30—50 см (можно меньше, от 15 см, — они пойдут в забутовку). Он предлагает просто складывать привезенные камни возле главного входа в замок.