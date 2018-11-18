Мэй: Следующая неделя Brexit будет решающей для Великобритании 18.11.2018, 14:37

Тереза Мэй

Премьер Британии намерена довести до конца свой план.

Следующие семь дней в процессе выхода Великобритании из Евросоюза будут иметь решающее значение для будущего страны, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Reuters.

"Эти следующие семь дней будут иметь решающее значение, они касаются будущего этой страны", – заявила Мэй журналистам.

Ранее Мэй заявила, что не существует альтернативного плана по выходу страны из состава Европейского союза.

14 ноября премьер-министр сообщила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время краткого выступления перед СМИ Мэй заявила, что "проект соглашения о выходе из Европейского Союза был лучшим, о котором можно было бы договориться". Еще летом 2018 года Кабинет министров согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

План премьера не поддерживает ряд влиятельных членов Консервативной партии.

15 ноября из-за несогласия с условиями соглашения в отставку ушел министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Также в отставку ушла министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.