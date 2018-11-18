«Кадровый резерв Лукашенко очень небольшой» 18.11.2018, 15:20

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Справится ли Семашко с должностью посла в РФ?

Кремль назначил послом в Беларуси Михаила Бабича, которого сразу назвали чуть ли не генерал-губернатором нашей страны. Якобы в ответ, Беларусь заменила и своего представителя в Москве. И не на кого-либо — интересы официального Минска в России представит бывший вице-премьер Владимир Семашко. Справится ли высокий чиновник с новой должностью, и почему именно его выбрал Александр Лукашенко, сообщает «Белсат».

Какая задача посла? Проводить культурный обмен, отвечать за политические проблемы в двусторонних отношениях, и вообще — представлять интересы собственного государства. Но это во всех случаях, когда мы не говорим о Беларуси и России. Здесь перед минским представителем предстает титаническая задача.

«Получить льготные условия импорта нефти и газа, получить льготные условия экспорта белорусской продукции на российский рынок, получить российские кредиты. И чтобы при этом Россия не сильно давила на Беларусь в каких-то политических и военных вопросах», — говорит политический обозреватель Валерий Карбалевич.

В белорусских экспертных кругах Владимира Семашко считают эффективным и опытным переговорщиком. 68-летний чиновник отвечал за топливно-энергетическую отрасль уже почти 17 лет. В Москве на способности Семашко смотрят скорее критически.

«Меры Семашко всем давно известны. Это такое «обхаивание» — такое плохое слово, такое бесконечное нытье о том, что белорусы спасли мир. Белорусы победили фашизм, спасли Москву и так далее», — политолог из Москвы Андрей Суздальцев.

То есть — те же аргументы, которые регулярно использует и сам Кремль на международной арене. Тем не менее, в России от просьб устали. Но признают, что в определенном смысле Семашко — наилучший выбор.

«Кадровый резерв Лукашенко очень небольшой. Люди, которые возле него, — дольщики корпорации под названием Беларусь. И поставить их на такую горячую позицию, как Россия, — нельзя. Поэтому это был выбор лучшего из худших», — считает Суздальцев.

Проблему кадрового резерва только на прошлой неделе признали и в Администрации главы государства Беларуси. Мол, надо омолаживать человеческие активы. Вот, как например, состав правительства. Но на самом ли деле приходят новые люди?

«Такое омоложение происходит раз за разом, но госаппарат становится только старше. Вспомним, с каким аппаратом пришел Лукашенко, и будет видно, что сегодняшнее омоложение — не дотягивает до того времени», — отмечает экс-глава Главного государственно-правового управления Администрации Лукашенко Александр Пласковицкий.

Как считают и наши эксперты, не дотягивает фигура Владимира Семашко до его российского коллеги — Михаила Бабича. Последний, кстати, не просто посол, а дипломат с полномочиями «специального представителя по экономическим и торговым вопросам», что бы это ни значило. И господин Бабич встречается с чиновниками, посещает предприятия — он намного более активный, чем его предшественники. Ведь как раньше шли двусторонние контакты?

«Между правительствами, между теми вице-премьерами, собственно Семашко — именно они вели переговоры, а послы были часто не в курсе. А вот у нового посла новый политический вес — новый вес в самой России и новое значение, которое ему придал Путин», — рассказывает политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Вот и Лукашенко в ответ наделяет чрезвычайными полномочиями своего посла в Москве:

«Еще раз нужно просмотреть полномочия нашего посла в России. Я и Путина предупредил — мы с ним обсуждали кандидатуру Семашко. И он так с улыбкой говорит: ну я жду Владимира Ильича в Москве».

С улыбкой — возможно, потому, что понимает задачу номенклатурного ветерана. Выбить компенсацию за так называемый налоговый маневр — уже в следующем году вырастет налог на добычу нефти, и вместе с этим снизится экспортная пошлина. Это означает более дорогую нефть, а также снижение, даже до 300 миллионов долларов — дохода бюджета от перепродажи российского черного золота.

«Это очень странное требование — фактически: дайте компенсацию за дотацию. А каким-то путем за вот эти четверть века в Беларуси образовался целый класс собственных олигархов… На чем — разве на картофеле?», – рассуждает Андрей Суздальцев.

И поэтому сейчас бороться за эти дотации должны только самые надежные люди. Потому что… кто, если не Семашко?

«Других переговорщиков просто не было. А в предыдущие годы — так там были совсем другие ситуации. Разве что с Лукашенко можно сравнивать, но там уже совсем другой уровень», — продолжает Валерий Карбалевич.

Но собственно от главы Беларуси будет зависеть успех Владимира Семашко в Москве. Очевидно, что слезать с российской нефтегазовой иглы Минск не собирается, а потому — будет Лукашенко играть на руку Москве, будут и новые дотации — соглашаются все эксперты. А переговорные способности посла — вещь вторичная. Хоть и глава Беларуси хочет иметь возле Кремля закаленного в боях ветерана.