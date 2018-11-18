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Российские регионы бунтуют против Москвы

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  • 18.11.2018, 15:32
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Фото: vivareit.ru

Жителям национальных окраин надоел московский колониализм.

Российский политолог Кирилл Рогов считает, что регионы России устали от московского колониализма. Такое мнение он высказал в эфире RTVI.

Рогов уверен, что отношение избирателей из регионов к процедуре выборов губернатора изменилось. «Фактор, который на сентябрьских выборах себя проявил, это раздражение и людей, и местных элит вот этой вот колониальной политикой Москвы в отношении регионов и в отношении назначения губернаторов. Потому что там творится совершенно какая-то, я бы сказал, имперская свистопляска», — сказал политолог.

По его мнению, концепция, при которой исполняющими обязанности губернаторов становятся совершенно случайные люди, уходит от политической традиции в регионах. Рогов называет ее «кривой» и «полуавторитарной», но отмечает, что при ней не могут прислать «первого попавшегося человека, на кого у них палец попал».

Рогов видит в губернаторских выборах большой потенциал. По его мнению, жители регионов не хотят с ним расставаться и постоянно к нему возвращаются. Он также отметил, что власти однажды попытались отменить выборы губернаторов, но через шесть лет им пришлось их вернуть.


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