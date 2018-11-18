Александра Кныровича перевели в колонию «Витьба» 2 18.11.2018, 15:49

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

Бизнесмена перевели в исправительную колонию №3.

Бизнесмена Александра Кныровича перевели в исправительную колонию №3, что находится в Витебской области.

Об этом у себя в Facebook сообщила Александра Нестерова, которая уже много лет состоит в отношениях с Александром, передает kyky.org.

Бизнесмен Александр Кнырович 4 июля 2018 года был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет. 16 октября 2018 года бизнесмену сократили срок заключения на год: с шести до пяти лет.

Сегодня, 17 ноября 2018 года, стало известно, что Александра перевели. И теперь ему нужно писать письма по другому адресу: 210101, ИК-3, Витебская область, г.п. Витьба. С пометкой «Карантин».