Премьер Баварии Зёдер намерен возглавить ХСС вместо Зеехофера 18.11.2018, 16:15

Маркус Зёдер

Фото: dpa

Выборы нового председателя Христианско-социального союза пройдут 19 января.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер намерен сменить Хорста Зеехофера на посту главы Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правительственную коалицию Германии. "После основательного размышления и в соответствии с желанием многих однопартийцев я готов посвятить себя служению партии. Поэтому выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя ХСС", - заявил баварский политик в интервью информагентству dpa в воскресенье, 18 ноября, передает DW.

В свою очередь, зампредседатель ХСС и кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер не намерен баллотироваться на пост главы баварской партии. В интервью изданию Bild am Sonntag Вебер пояснил, что планирует "сконцентрировать все усилия" на выборах в Европейский парламент, намеченных на конец мая 2019 года. Вебер назвал "большим шансом" и "абсолютно новыми перспективами" для ХСС то, что он как ее представитель "ведет на выборы в парламент ЕС всю ЕНП и может стать председателем Еврокомиссии".

Зеехофер объявил о "годе обновления" ХСС

Несколько дней назад действующий председатель ХСС Зеехофер официально объявил о намерении оставить свой пост, отметив, что 2019 год "должен стать годом обновления" для баварской партии. Выборы нового главы ХХС пройдут на внеочередном партийном съезде 19 января 2019 года. В конце октября Зеехофер заявлял, что не согласен брать на себя полную ответственность за крупную неудачу ХСС на выборах в парламент (ландтаг) Баварии , но готов уступить свой партийный пост. В то же время политик не комментировал вопрос о том, насколько долго намерен сохранять за собой правительственный пост - главы МВД Германии.

Маркус Зёдер был избран премьер-министром Баварии в марте 2018 года и переизбран на этот пост в начале ноября - после выборов в ландтаг, прошедших 14 октября. На них ХСС набрал лишь 37,6 процентов голосов, лишившись абсолютного большинства в парламенте земли и показав худший результат с 1950 года. До Зёдера правительство Баварии возглавлял Зеехофер.