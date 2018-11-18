Крым: скоро холодильник победит телевизор

Крым: скоро холодильник победит телевизор2
- 18.11.2018, 16:28
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Крымчане в соцсетях раздражены.
Весь последний месяц в Крыму росла стоимость бензина. Крымчане в соцсетях раздражены и интересуются: а как же обещанное снижение цен после открытия грузового движения по Керченскому мосту?
Стоимость литра бензина на крымских АЗС вплотную приблизилась к психологической отметке 50 российских рублей, пишет «Крым.Реалии».
В объяснениях российских чиновников комментаторы усматривают, как минимум, нелогичность.
Виталий Гринев
Если бы уважали и любили свой народ,то цена на топливо должна быть символической! А нам по ушам лапшу развешивают! В Венесуэла и ОАЭ сравните товарищ( Медведев! Там по другому люди себя чувствуют.
Иван Алекса
Кошмар! Когда это закончится господа хорошие, кто ответит? Выходит что и президенту верить нельзя он же обещал что фуры пойдут по мосту и всё снизят цены!
Ирина Бешта
Мост открыли и сразу стало все дешевле!!!
Часть крымчан надеялась на снижение цен после запуска грузового движения по Керченскому мосту. Однако эффект оказался прямо противоположным – стоимость многих товаров стала расти.
Цены после моста в Крыму— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 14, 2018
Интересно-посмотрите
Исходя из стабильных продуктов у большинства россиян остается только греча и картошка… можно еще водочкой запить, что бы не так печально жить было.https://t.co/rCMSwwW9B2 pic.twitter.com/SQWkXtov0i
Крым. Ватники радуются дорогой жизни после моста. Некоторые предлагают сгонять на Колыму, ужаснуться и больше не ныть. pic.twitter.com/JyRE1tdN71— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 14, 2018
Сергей Коновалов
Да, так... Ждём теперь ЖД сообщения)))
Илья Бардовский
неужели действительно кто-то верил в эти сказки со снижением цен благодаря мосту?:-)
Владимир Бельский
Увы, верят. И имя этим верующим - легион. РПЦ обзавидовалась!
Селим Хайбуллаев
Крым под санкциями Запада. В Крыму поэтому нет Сбербанка, ВТБ банка, МТСа нет официально, крупных торговых сетей тоже нет. Нет конкуренции в Крыму. Отсюда монополии. Рубят бабло с крымчан.
Владимир Деревянко
Видимо скоро холодильник победит телевизор. ))
Олег Касиус
Скоро вывезут пол полуострова)).Подтверждаю,наша ракушка очень популярна была в Ростове-на-Дону и окрестностях из за экологичности, ещё когда на пароме её возили.
Можно на Авито Ростова на Дону и Краснодара посмотреть насколько она популярна там сейчас.
Продают же фабрики ,заводы и народные природные богатства на Авито,так что крымская ракушка это цветочки,скоро поедет песок,галька с пляжей и всё остальное по нашей необъятной Родине...да уже едет.
Alex Zlodeev
Народ, никакого удешевления НЕ БУДЕТ!!!! Есть законы рынка и от них никто никуда не уйдёт. :)
Если ограниченное количество товара, а желающих его купить увеличивается, следовательно, цена будет увеличиваться до того уровня, пока неплатежеспособные покупатели не отсеются!!!!!!
Евпатий Коловрат
Подорожание стройматериалов неКрымских производителей обусловлено наглостью самих производителей и ложью со стороны чиновников говоривших: "мост откроют - цены упадут!". И при этом наглые чиновники рассказывают сколько сил и денег они вложили в Крым! Я не вижу улучшений! Канализации - нет, воды - мало, сельское хозяйство обложили большими налогами, простым гражданам - пенсии отодвинули (пенсионный возраст увеличили, а пенсии - нет), преступность среди молодежи зашкаливает.
Паблик крымский— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 3, 2018
Сейчас мост достроят и как упадут цены)
А серьезно-надоели эти вопли про цены.Бесят кругом.На материке тоже.Кроме конкуренции,ни один способ регулирования цен серьезно и не работает!
Люблю хорошо и недорого!Но ныть-не метод.Метод-условия для конкуренции создавать pic.twitter.com/ZDPc4rSbyT
Парадоксы с моста pic.twitter.com/u0W2fHotuZ— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 2, 2018
Наивная ватка возмущается pic.twitter.com/wQ0QUc4mTe— Kosstik (@Kosstik8) October 19, 2018