Крым: скоро холодильник победит телевизор 2 18.11.2018, 16:28

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Фото: rfe/rl

Крымчане в соцсетях раздражены.

Весь последний месяц в Крыму росла стоимость бензина. Крымчане в соцсетях раздражены и интересуются: а как же обещанное снижение цен после открытия грузового движения по Керченскому мосту?

Стоимость литра бензина на крымских АЗС вплотную приблизилась к психологической отметке 50 российских рублей, пишет «Крым.Реалии».

В объяснениях российских чиновников комментаторы усматривают, как минимум, нелогичность.

Виталий Гринев

Если бы уважали и любили свой народ,то цена на топливо должна быть символической! А нам по ушам лапшу развешивают! В Венесуэла и ОАЭ сравните товарищ( Медведев! Там по другому люди себя чувствуют.

Иван Алекса

Кошмар! Когда это закончится господа хорошие, кто ответит? Выходит что и президенту верить нельзя он же обещал что фуры пойдут по мосту и всё снизят цены!

Ирина Бешта

Мост открыли и сразу стало все дешевле!!!

Часть крымчан надеялась на снижение цен после запуска грузового движения по Керченскому мосту. Однако эффект оказался прямо противоположным – стоимость многих товаров стала расти.

Цены после моста в Крыму

Интересно-посмотрите

Исходя из стабильных продуктов у большинства россиян остается только греча и картошка… можно еще водочкой запить, что бы не так печально жить было.https://t.co/rCMSwwW9B2 pic.twitter.com/SQWkXtov0i — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 14, 2018 Крым. Ватники радуются дорогой жизни после моста. Некоторые предлагают сгонять на Колыму, ужаснуться и больше не ныть. pic.twitter.com/JyRE1tdN71 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 14, 2018

Сергей Коновалов

Да, так... Ждём теперь ЖД сообщения)))

Илья Бардовский

неужели действительно кто-то верил в эти сказки со снижением цен благодаря мосту?:-)

Владимир Бельский

Увы, верят. И имя этим верующим - легион. РПЦ обзавидовалась!

Селим Хайбуллаев

Крым под санкциями Запада. В Крыму поэтому нет Сбербанка, ВТБ банка, МТСа нет официально, крупных торговых сетей тоже нет. Нет конкуренции в Крыму. Отсюда монополии. Рубят бабло с крымчан.

Владимир Деревянко

Видимо скоро холодильник победит телевизор. ))

Олег Касиус

Скоро вывезут пол полуострова)).Подтверждаю,наша ракушка очень популярна была в Ростове-на-Дону и окрестностях из за экологичности, ещё когда на пароме её возили.

Можно на Авито Ростова на Дону и Краснодара посмотреть насколько она популярна там сейчас.

Продают же фабрики ,заводы и народные природные богатства на Авито,так что крымская ракушка это цветочки,скоро поедет песок,галька с пляжей и всё остальное по нашей необъятной Родине...да уже едет.

Alex Zlodeev

Народ, никакого удешевления НЕ БУДЕТ!!!! Есть законы рынка и от них никто никуда не уйдёт. :)

Если ограниченное количество товара, а желающих его купить увеличивается, следовательно, цена будет увеличиваться до того уровня, пока неплатежеспособные покупатели не отсеются!!!!!!

Евпатий Коловрат

Подорожание стройматериалов неКрымских производителей обусловлено наглостью самих производителей и ложью со стороны чиновников говоривших: "мост откроют - цены упадут!". И при этом наглые чиновники рассказывают сколько сил и денег они вложили в Крым! Я не вижу улучшений! Канализации - нет, воды - мало, сельское хозяйство обложили большими налогами, простым гражданам - пенсии отодвинули (пенсионный возраст увеличили, а пенсии - нет), преступность среди молодежи зашкаливает.