«Ее формы и содержание идеальны, богиня!» 6 18.11.2018, 16:56

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В Минске продают квартиру с очень необычным описанием.

На сайте о недвижимости появилось очень необычное объявление о продаже квартиры, передает the-village.me.

Приводим описание без изменений: «Это не сон!!!!))) Она действительно есть! Единственная и неповторимая!))) Само совершенство! Стройная брюнетка с выразительными голубыми глазами! Её формы и содержание идеальны!!!))) Богиня!!! Здесь главное не переусердствовать с прилюдией))). Как говорил Ги де Мопасан: "Ближе к телу"))! Формы:

- стены и пол выронены идеально по маякам! Она избавилась от старых деревянных полов- что ж, красота требует жертв!)))

-над образом трудились самые лучшие визажисты города)))! Они вложили в неё душу!)))

Обои - люкс, производство Германия!, Ламинат класс 32, производство Польша!

Заглянем в пикантные места....- ванная, а Вы, что подумали?))) Пол и стены: плитка - пр-во Польша!

Импортная новая сантехника! Водопроводные магистрали- пластик!

Еще раз о глазах...... в основном смотрят строго на юго-запад, но иногда кокетливо заглядываются и на северо-запад)))!

Содержание: …….)))

Пожалуй, этого достаточно для начала! Всё остальное нужно видеть, словами не передать!!!))) До встречи на показе!))».

Мы позвонили по контактному номеру — нам ответил риелтор по имени Виталий. Он рассказал, что «сам пишет» объявления: «Достаточно <звонят>, больше 20 звонков в день». На вопрос о том, нашелся ли уже покупатель, Виталий сказал: «Уже есть какие-то определения по ценовому диапазону, единственное, что из-за повышения спроса хозяйка немного подняла ценовой диапазон». Сейчас за квартиру просят почти 102 тысячи долларов.