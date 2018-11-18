«Когда родители увидели меня в компьютере, стали пить корвалол» 1 18.11.2018, 17:44

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Фото: instagram.com/bulbaball

Как кладовщик из Минска делает YouTube-шоу о белорусском футболе.

Евгению 29 лет. Он работает кладовщиком в Минске и любит белорусский футбол настолько, что начал делать свое шоу на YouTube без каких-то специальных навыков. Если вы еще не видели BulbaBall, сейчас самое время посмотреть и подписаться на канал.

«Трибуна» поговорила с Евгением и узнали, как делается BulbaBall, как близкие реагируют на его творчество и многое другое. Поехали!

«Отправляю десятки коробок с боярышником страждущим во все уголки нашей родины»

–- За свою жизнь попробовал себя во многих профессиях: был офисным работником, занимался сантехникой и аккумуляторами. Сейчас работаю кладовщиком приемного отдела фармацевтической кампании: принимаю и отгружаю таблетки, сиропы, порошки и прочие радости. Отправляю десятки коробок с боярышником страждущим во все уголки нашей родины.

Такая занятость для меня сейчас лучший вариант. Я устал от офисной работы, где постоянно находился в состоянии нервного напряжения. Сейчас у меня есть такая же зарплата, но спокойный и постоянный график. На данном этапе мне комфортно. Я женат, детей нет. В браке с супругой уже четвертый год. Мы живем в однокомнатной квартире и делим ее с Филимоном, нашим собакеном.

«На чемпионат Беларуси обратил внимание после выхода «Крумкачоў» в «вышку»

–- Всю жизнь интересовался только футболом сборных: следил за чемпионатами Европы и мира. Национальные лиги интересовали крайне мало. На чемпионат Беларуси обратил внимание после выхода «Крумкачоў» в «вышку». После этого начал ходить на игры «воронов», что делаю до сих пор. Правда, теперь у меня на работе слегка смещенный график, и не всегда удается ходить на стадион. Стараюсь не пропускать хайповые матчи белорусского сезона: класико, суперкубок и так далее. В принципе, с компанией могу пойти на любую игру, если есть время.

Фото: instagram.com/bulbaball

«До сих пор хероватенько разбираюсь, как вообще делать видео»

–- Почему я начал делать Bulba-Ball? Во мне кипела какая-то энергия, которой долго не было выхода, постоянно рождались какие-то шутки и зарисовки о футболе. В какой-то момент я понял, что хочу ими поделиться. Так появилось шоу на YouTube.

Создание выпуска занимает около четырех дней. Абсолютно все делаю сам: пишу сценарий, снимаю, свожу, делаю графику. Все происходит методом проб и ошибок. Видео снимаю у себя дома. Развернуться в квартире особо негде, поэтому во время съемок настоящее поле боя. Хорошо, что в свое время удачно сделал стену. Она служит неплохим фоном.

Фото: instagram.com/bulbaball

Процесс идет быстрее, если я заранее продумал сюжет и сделал какие-то заготовки для сценария. Особенно много времени трачу на монтаж. Даже создание обычной картинки-вставки занимает полчаса-час, потому что я не профессионал и многие вещи делаю в первый раз. Много времени уходит на поиск ответов в гугле, как сделать что-то в определенной программе. В основном работаю с Sony Vegas и Paint.net. До сих пор хероватенько разбираюсь, как вообще все это делается. Но мне нравится, поэтому трачу время.

«Надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, что умеет BadComedian»

–- Мне часто советуют разных спортивных блогеров и говорят: «Вот, посмотри как делают». Однако для меня они интереса не представляют – мне скучно. Вообще не очень внимательно слежу за блогерской движухой. Раньше смотрел +100500 – у Макса и подсмотрел идею смещений в кадре. Сейчас смотрю ВДудя. Главным примером и любимым блогером для меня является BadComedian. Надеюсь, когда-нибудь добьюсь хотя бы половины того, что умеет делать Баженов. У меня есть куча задумок, которые просто пока не могу воплотить в жизнь из-за нехватки навыков.

«Главный критик – мой брат»

–- Родные и близкие меня поддерживают: смотрят, оценивают, предлагают идеи. Главный критик – это мой брат. Он практически единственный в моем окружении, кто хоть немного шарит в белфутболе. Он скептически относился к моим первым попыткам что-то делать, но шоу заценил. Если брат сказал, что понравилось, значит, в моих видео что-то точно есть. Родители, когда увидели меня в компьютере, разволновались и стали пить корвалол :)

Но, разумеется, тоже меня поддерживают.

Фото: instagram.com/bulbaball

Жена – это мой главный вдохновитель. Она, наверное, два года бубнила, что я не использую свои таланты. Теперь она очень довольна, что я хоть как-то себя реализую. Супруга верит в меня и спокойно относится к тому, что я много времени трачу на хобби. Кстати, во время съемок она обычно куда-нибудь уходит, чтобы я чувствовал себя максимально раскованно. Дома остается только Филимон, который следит за мной и, наверное, недоумевает, чего я тусуюсь в коридоре и разговариваю сам с собой.

Фото: instagram.com/bulbaball

«В личной библиотеке рядом стоят Булгаков, Ницше и Глуховский»

–- Футболом мой интерес к спорту ограничивается. Только регби еще пару раз смотрел. У меня старый друг в одной из белорусских команд играл, на его матчи ходил. Регби – забавная игра и очень даже динамичная. Под пивко – самое то!

Еще одно мое увлечение – чтение. Любимые авторы – братья Стругацкие. Их произведения могу перечитывать много раз. Также привлекает творчество Умберто Эко. Каждая его книга – это серьезный для меня вызов. Не все работы я смог осилить до конца, но когда-нибудь обязательно сделаю. Очень нравится серия Сапковского о Ведьмаке. Одно время скупал книжки Терри Пратчетта. В личной библиотеке стоят рядом Булгаков, Ницше, Достоевский, Гейман, Глуховский и Перумов.

Мне сложно открывать для себя что-то новое в плане музыки. Я старый и преданный фанат КиШа, поэтому моя музотека довольно ограниченная.

Кино почти не смотрю – жалко времени. Люблю фантастику и добрые фильмы. Вот недавно с радостью посмотрел нового Винни-Пуха. В основном новинки не цепляют – даже трейлеры не открываю. Бессмысленный жестяк, насилие и туалетные комедии перестал смотреть очень давно. Единственное, по настоянию друга заценил две части «Джона Уика». Хорошее и бодрое кино.