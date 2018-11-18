При пожаре в Гродненском районе погибло четверо 18.11.2018, 18:05

Возгорание деревянного дома случилось в агрогородке Вертилишки.

По факту гибели четырех человек при пожаре в Гродненском районе возбуждено уголовное дело, сообщает tut.by со ссылкой на «Телеграм» Следственного комитета.

По данным СК, ночью 18 ноября, около 00.30, произошло возгорание деревянного жилого дома в агрогородке Вертилишки Гродненского района, принадлежащего 57-летнему местному жителю. После тушения пожара был проведен осмотр места происшествия. В ходе него обнаружены тела погибших хозяина дома, его 51-летней сожительницы, а также 32-х и 36-летней жительниц Гродненского района.

Фото: пресс-служба СК

После возгорания дом сумели самостоятельно покинуть 41-летний сын хозяев дома и 40-летний житель соседней деревни. Первый госпитализирован, второй после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.

По факту причинения по неосторожности смерти четверым лицам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).