На столовую для участников Европейских игр потратят $2,8 миллиона 1 18.11.2018, 19:25

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Фото: k-flex.by

После завершения Игр столовую демонтируют.

Столовая, где будут питаться участники II Европейских игр, будет стоить примерно $ 2,8 млн. Это следует из тендерной документации, которую исследовала "Народная воля".

В частности, за строительство павильона под столовую власти готовы заплатить 5 576 672 белорусских рубля, а еще 270 тысяч рублей государство готово была заплатить за разработку проекта павильона. Тендер на разработку признали несостоявшимся и в итоге использовали процедуру закупки из одного источника, что обычно ведет к удорожанию.

Павильон построят на территории студенческой деревни БГУ, а после завершения Игр его демонтируют в течение трех месяцев. Этот объект должен финансироваться из средств бюджета Минска.

В этом году на организацию игр из республиканского бюджета (резервного фонда правителя) выделили 76,9 миллиона белорусских рублей. За эти деньги активно закупали спортивный инвентарь, постельное белье и мебель, которой будут пользоваться участники-спортсмены.